Il existe plusieurs "trous à froid" en France - Où sont ces zones où la température peut chuter à -40°C ?

Certains endroits en France ont une telle configuration que les températures peuvent chuter extrêmement bas. Ces communes sont désignées comme des "trous à froid".

L'air froid hivernal peut entrainer des températures très basses et de belles gelées dans certains coins de France, mais saviez-vous qu'il existe des "trous à froid" dans l'Hexagone ? Ce sont des endroits glacials où la température peut tomber à -20°C et jusqu'à -40°C lors des records. Même aujourd'hui, malgré le réchauffement climatique, de telles températures y sont encore constatées.

Le record est détenu par le village de 1000 habitants de Mouthe, dans le Doubs, situé vers 930 m d'altitude. Lors de l'hiver 1985, la température a chuté à -41°C, rapporte La Chaine Météo. Dans cette commune, les gelées se produisent en moyenne un jour sur deux. Les autres lieux concernés se trouvent majoritairement en montagne dans le Jura, les Alpes, le Massif Central et les Pyrénées, autour de 1000 m d'altitude.

Des températures glaciales y ont été récemment enregistrées lors du coup de froid de novembre dernier. Ainsi, le 23 novembre dernier, il faisait -18,5°C à Mouthe et -25,3°C à La Chaux, autre commune du Doubs située vers 550 m d'altitude, et comptant 600 habitants. La station météo de Mignovillard, dans le Jura, a obtenu le record avec -35,1°C à 9h, au niveau de la Combe Noire, creux isolé dans lequel le froid s'accumule.

Il a aussi été relevé -22,3°C à Le Frasnois (39), -20,4°C dans le village Les Fourgs (25), -19,5°C à La Mure (38), ou encore -19,3°C à Pontarlier (25), selon Météo France. Si cela reste évidemment très ponctuel et localisé, les communes de Cauterets dans les Hautes-Pyrénées et de Chamonix en Haute-Savoie à 1000 m d'altitude sont aussi concernées.

Ces vallées sont très encaissées et profondes. C'est pourquoi l'air glacial s'y accumule, notamment lorsque le ciel est dégagé et qu'il n'y a pas de vent. L'air n'est pas brassé et donc le froid reste piégé. Les combes sont aussi souvent peu boisées, autre facteur en faveur du refroidissement, tout comme la neige. Pendant la nuit, l'air au niveau du sol devient plus froid que celui plus en altitude car il ne reçoit plus de rayonnement solaire et perd progressivement de l'énergie. Les températures vont alors y être inférieures de 10°C, 15°C, voire plus, par rapport aux communes voisines.