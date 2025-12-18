De nombreux cafés et restaurants refusent de servir de l'eau gratuite, et dans certains cas ils ont le droit !

Un serveur a-t-il le droit de refuser de servir une carafe d'eau à un client ? La réponse est plus compliquée qu'il n'y parait.

Demander de l'eau en carafe n'a rien d'inhabituel, c'est même très courant pour la plupart des Français, mais certains clients ont déjà été confrontés à des refus. C'est le cas d'Axel S., qui raconte sa mauvaise expérience sur le site Signal Conso : "Après avoir réglé deux repas au self, j'ai demandé une carafe d'eau au bar, avec le ticket de caisse en main. Le barman m'a répondu qu'il n'avait pas de carafe, puis m'a dit qu'il n'y avait pas d'eau potable. Impossible d'avoir de l'eau, hormis l'acheter en bouteille".

Yasmina M. a vécu une situation similaire : "Le serveur a refusé de nous servir une carafe d'eau au prétexte que l'établissement n'avait pas d'eau potable. Malgré les remarques de plusieurs tables pour leur rappeler leur obligation, le serveur nous a répondu qu'il travaillait dans la restauration depuis plus de 25 ans et qu'il connaissait bien cette loi. Et de rajouter que son patron préférait payer une amende plutôt que de fournir de l'eau gratuitement. Nous avons été forcé d'acheter une bouteille d'eau plate de 75cl !"

Serveur qui rempli un verre d'eau à l'aide d'une carafe © 123rf

Alors ces serveurs et restaurateurs avaient-ils le droit de refuser la demande de leurs clients ? La réponse est plus complexe qu'il n'y parait. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de la nouvelle loi anti-gaspillage en France, les restaurants et les établissements de débit de boisson (cafés, bars…) ont l'obligation de proposer de l'eau gratuite et potable à leurs clients.

Mais cela est valable qu'à une condition : le client doit aussi commander une consommation payante. Si un client ne commande rien d'autre qu'un verre d'eau qu'il souhaite gratuit, l'établissement peut lui refuser ou lui faire payer. Le restaurateur doit dans ce cas informer clairement les clients de cette possibilité, via un affichage visible sur les menus ou dans les locaux.

L'établissement peut aussi facturer une carafe d'eau dans une autre situation précise : si le restaurateur ou café propose une carafe "haut de gamme", c'est-à-dire avec un goût amélioré (morceaux de fruits, eau microfiltrée ou gazéifiée). Si vous êtes confronté à un serveur qui refuse de vous servir de l'eau sans justification valable, vous pouvez faire un signalement auprès du site gouvernemental signal.conso.gouv.fr.