Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 4 décembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 4 décembre 2025 fera-t-il enfin un heureux vainqueur ? Réponse à l'heure des résultats.

Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 4 décembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Contrairement à d'habitude, ce sont 30 000 euros par mois pendant trente ans et non 20 000 euros par mois durant trois décennies qui sont mis en jeu. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Si le jackpot est bien plus important que d'habitude, le prix de la grille reste le même. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles.

À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros. En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams seront connus vers 21h30/22 heures :

Un énorme jackpot demain à l'Euromillions

Si, à l'EuroDreams, la FDJ promet depuis plusieurs semaines maintenant un jackpot inhabituel de 30 000 euros par mois pendant trente ans donc au lieu de 20 000 euros, l'euphorie est également au rendez-vous d'autres tirages de loterie. Lundi, sur une échelle différente, huit millions d'euros ont été remportés au Loto. Mieux encore, demain, vendredi 5 décembre, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront exceptionnellement un jackpot de 130 millions d'euros à l'occasion du tirage Euromillions.