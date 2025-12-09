Voici la probabilité d'avoir un Noël blanc en France, un espoir de neige pour les fêtes ?

La neige ne tombe plus en France à Noël. La probabilité qu'un tel événement arrive n'est pourtant pas nulle. Les premières prévisions pour cette année sont tombées.

Les illuminations, le sapin, les cadeaux... La magie de Noël est en place, mais depuis plusieurs années, un élément manque à l'appel : la neige. La France n'a pas connu de Noël blanc depuis 2010. Le contexte météorologique était particulier à ce moment-là : il s'agissait du mois de décembre le plus froid depuis 1969. Le 25 décembre 2010, la couche de neige a ainsi dépassé les 20 cm en plaine en Alsace et en Lorraine, où il y a eu des flocons tout au long de la nuit du réveillon.

Avec le réchauffement climatique, le nombre de jours de neige en plaine ne cesse de diminuer. Depuis 1950, un sol blanc pour les fêtes a été observé une dizaine de fois en moyenne du nord-est au Massif central et entre deux à quatre fois sur la moitié ouest du pays. De plus, depuis 2014, aucun hiver n'a globalement enregistré de températures en dessous des normales saisonnières.

Les fêtes de fin d'année ont désormais souvent lieu sous des températures douces pour la saison. En montagne, le manteau neigeux reste plus présent, mais il ne tombe pas forcément de flocons le 25 décembre. Selon les statistiques rapportées par La Chaine Météo, la chance d'avoir de la neige pour le réveillon est de l'ordre de 1 à 5% en plaine et 10 à 20% en montagne et dans l'est. Pour qu'elle tombe, il faut qu'il y ait à la fois du froid et un conflit de masses d'air.

Cette année, une bonne couche de neige est tombée entre la mi-novembre et le début décembre. Le reste du mois pourrait être plus compliqué. La neige pourrait se conserver au-dessus de 2000 mètres, alors que plus bas, la tenue pourrait être plus incertaine. La Chaine Météo annonce, en effet, "une grande douceur qui s'installe au moins jusqu'au 20 décembre", ce qui risque de ne pas faire les affaires des stations de ski.

Pour la semaine de Noël, les premières modélisations prévoient un temps calme et anticyclonique. Les températures pourraient s'orienter à la baisse, mais en restant un peu au-dessus des normales de saison, limitant grandement le risque de flocons. Un bref décrochage plus froid avant Noël n'est pas complètement écarté, ce qui pourrait suffire à remettre un coup de neige rapide pour avoir un paysage blanc pour les fêtes, au moins à moyenne altitude. C'est ce qui s'est passé l'an dernier.

Les températures rejoindraient les valeurs de saison la semaine du Nouvel an. Ces prévisions restent évidemment à confirmer au vu de l'échéance encore lointaine.