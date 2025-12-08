Météo : la douceur s'installe durablement en France, de belles journées annoncées sauf dans ces départements

Il fait très doux en France cette semaine. Les températures agréables vont se coupler à de belles éclaircies dans de nombreuses régions, mais pas partout.

La douceur est exceptionnelle depuis ce week-end. Dans la nuit de dimanche à lundi, près de 15 degrés ont été enregistrés dans de nombreuses villes françaises. Cela est dû à une masse d'air subtropicale et au ciel chargé qui a empêché toute baisse des températures sur la partie nord. Ce lundi 8 décembre au matin, le mercure était par endroit 10 à 13 degrés au-dessus des normales de saison. La douceur s'est généralisée en journée, avec des températures qui dépassent les 15 degrés. Les éclaircies sont aussi de retour, à part dans le nord-ouest où des pluies persistent.

Mardi, une belle journée s'annonce, sauf de la Bretagne au Cotentin en passant par la Loire-Atlantique où la perturbation persiste. Ailleurs, le ciel pourra rester voilé en matinée avant de se dégager. La douceur atteindra encore un niveau remarquable avec parfois 8 degrés au-dessus des normales de saison. "15 à 16°C à Paris, 16°C à Lyon, 20°C à Biarritz, des valeurs dignes d'un mois d'avril plutôt que d'un début d'hiver météorologique", précise La Chaine Météo.

Ce phénomène restera exceptionnel jusqu'à mercredi, l'indicateur thermique dépassant de 5 à 6 degrés les normales de saison. Les ondées, par contre, se décaleront sur une diagonale allant du sud-ouest au nord-est. Jeudi, le temps se calme sur l'ensemble du territoire, mais le brouillard est bien présent en matinée. Le sud profite encore de belles éclaircies. La baisse des températures se fait sentir même si elles restent au-dessus des 10 degrés. Le lendemain, les pluies reviennent sur la pointe bretonne, mais débarquent aussi près de la Méditerranée. Ailleurs, les nuages matinaux laissent place aux éclaircies.

© La Chaine météo

Le week-end, la France se retrouvera entre des dépressions atlantiques et un anticyclone positionné sur l'Europe centrale. L'air sera donc encore relativement doux, mais l'ambiance assez humide dans le nord-ouest et le pourtour méditerranéen. La barre des 10 degrés sera toujours dépassée.

Aucun coup de froid n'est donc prévu cette semaine. Hormis dans le nord-ouest, il sera possible de profiter de belles journées lumineuses et douces. Cet épisode de douceur pourrait se prolonger la semaine suivante, avec un indicateur thermique national restant au-dessus des normales de saison, possiblement jusqu'au moins le 20 décembre.