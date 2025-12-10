Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 10 décembre 2025 [EN DIRECT]

LOTO. Pour ce tirage Loto, cinq millions d'euros sont en jeu. Les résultats gagnants seront révélés ici même vers 21 heures.

Et si ce mercredi 10 décembre 2025 était le grand jour ? Et si ce mercredi vous remportiez le tirage Loto en pariant sur les bons résultats Loto ? Pour le savoir, mieux vaut encore tenter sa chance. Il est possible de jouer jusqu'à 20h15 sur le site et l'application de la Française des jeux ou directement en point de vente. Mais gardons toutefois en tête que remporter le jackpot est loin d'être donné à tout le monde. En ne jouant qu'une combinaison, un joueur a une chance sur 19 068 840 de trouver les résultats gagnants.

Mais comme le feront sans doute remarquer les plus téméraires : qui ne tente rien n'a rien. Ceux qui souhaitent tester leur karma, leur destin ou tout simplement leur chance peuvent le faire à deux conditions toutefois : avoir 2,20 euros, prix d'une grille de base, en poche et être âgé de plus de 18 ans. Seules les personnes majeures ont en effet le droit de jouer aux jeux de hasard. Tous les résultats seront délivrés ici même vers 21 heures.

Ce jour où ce couple des Côtes-d'Armor a empoché le jackpot au Loto

Le 15 novembre dernier, un couple résidant dans les Côtes-d'Armor a remporté le gros lot au tirage Loto. Et pas n'importe quel jackpot : 20 millions d'euros étaient alors en jeu, ce qui leur a permis de dépasser le précédent record du département, jusqu'ici de 12 millions d'euros. Il avait alors été remporté à Hillion, c'était en avril 2025, rapporte Ici. Selon le média local, le couple se trouvait dans son canapé, prêt à regarder le match de rugby opposant la France aux Fidji lorsqu'a été diffusé le tirage du Loto. Et là, surprise, leur combinaison s'est affichée à l'écran.

Le couple avait alors joué les chiffres suivants : le 5, le 11, le 22, le 23, le 26 et le numéro Chance 3. Des chiffres qui pourront éventuellement inspirer les joueurs locaux ou nationaux. Interrogé sur ses projets après sa victoire au tirage Loto, le couple a confié vouloir profiter de cet argent pour redécouvrir la France, mais aussi investir dans l'immobilier et aider ses proches.