Tempête Emilia : pluies intenses, orages violents... Plusieurs départements en alerte et un risque d'inondation signalé

La tempête Emilia touche la France en ce début de semaine. Le temps est très agité dans le sud-est avec une pluie battante et des orages.

La tempête Emilia, centrée sur la péninsule ibérique, provoque de fortes intempéries en France depuis ce lundi 15 décembre. Les averses sont localisées dans le sud-est et concernent particulièrement le Languedoc, les Cévennes et l'est de la Corse. Les précipitations ont atteint localement jusqu'à 40 mm/heure ce lundi. Les cumuls pourraient atteindre 200 mm d'eau localement en 36 heures, l'équivalent d'un mois et demi de pluie. Cela peut entrainer des crues rapides de cours d'eau, voire quelques inondations en plaine, avance La Chaine Météo. Cela a déjà été le cas dans les Pyrénées-Orientales dans le secteur de la ville du Boulou avec 124 mm de précipitations tombés en quelques heures, provoquant une vingtaine d'interventions des pompiers et des ruissellements sur les routes.

Ce mardi 16 décembre, les fortes pluies continuent notamment dans le Gard, les Alpes-Maritimes et en Corse. Météo France a maintenu 5 départements en vigilance jaune pluie-inondation : la Lozère, l'Hérault, le Gard et les deux départements corses. "Pour la Corse, on ne peut pas exclure une évolution du niveau de vigilance", prévient Météo France. Ils sont aussi tous en vigilance jaune orages et des risques de crues sont signalés en Haute-Corse, dans l'Aude, dans le Tarn, dans l'Aveyron, dans l'Hérault, en Lozère et dans le Gard.

De puissantes rafales et d'importantes vagues

"Le temps reste perturbé sur le sud-est avec des pluies sur l'ensemble de la région, pluies plus régulières et importantes des Cévennes à la PACA, au sud de Rhône-Alpes et jusqu'aux Alpes du sud où il neige à partir de 1300 à 1500 m d'altitude. Sur la partie est de la Corse, le temps se dégrade avec de fortes pluies orageuses une grande partie de la journée, donnant de forts cumuls de précipitations localement jusqu'à 150 mm", précise Météo France.

Ces pluies sont accompagnées de fortes rafales jusqu'à 90 km/h, ainsi que de grandes vagues pouvant monter à 4 mètres. Une alerte vagues-submersion a ainsi été déclenchée sur la Haute-Corse et les Alpes-Maritimes. Il faudra attendre l'évacuation de la dépression vers la Sardaigne mardi soir pour constater un début d'amélioration.