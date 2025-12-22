C'est le plus gros prétexte quand on n'offre pas de cadeaux à quelqu'un pour Noël, méfiez-vous si vous l'entendez

Il peut arriver de se retrouver à Noël sans avoir de cadeaux à offrir. Dans cette situation, les Français savent inventer des excuses, certaines meilleures que d'autres...

Les fêtes de fin d'année sont imminentes. Il est temps de finaliser l'achat des cadeaux et certains attendent la dernière minute. Dans un sondage OpinionWay pour Amazon, réalisé auprès de 2662 Français, 1 répondant sur 5 assure que son dernier délai pour acheter des cadeaux de Noël se situe dans les trois derniers jours. Cela monte à 43% pour jusqu'à une semaine avant. Ils sont à l'inverse 28% à vouloir finir leurs achats en novembre, soit un mois avant les fêtes.

La plupart des acheteurs de dernière minute affirment que les idées de cadeaux leur viennent tardivement ou qu'ils souhaitent attendre les promotions ou les bonnes affaires. C'est, en plus, souvent pour des présents destinés à de la famille proche, comme les enfants, les conjoints, ou les parents.

Les commandes en ligne peuvent aider à combler ces manques. La plateforme Amazon est notamment très sollicitée pour espérer être livré à temps, même en dernière minute. Les commerces de proximité peuvent aussi dépanner dans de telles situations.

Certains arrivent malgré tout à ne pas avoir de cadeaux le jour de Noël. Dans ce cas de figure, les fausses excuses pleuvent. 76% des Français ont avoué s'être déjà retrouvés dans cette situation et avoir inventé une justification. Le prétexte le plus utilisé est celui du retard : le cadeau n'a soi-disant pas été livré à temps (33%). Une excuse bien pratique...

D'autres préfèrent faire croire qu'ils voulaient choisir le présent avec la personne destinataire (17%) ou désignent leur présence comme "le vrai cadeau" (14%). En toute humilité bien sur. Oubli à la maison, attente d'une meilleure affaire... Beaucoup d'autres fausses justifications sont employées.

En tout cas, méfiez-vous du célèbre "le cadeau n'est pas arrivé". Si vous voulez la vérité et que vous ne craignez pas le malaise, vous n'avez qu'à demander à ce qu'on vous montre le bon de commande, la réaction de la personne devrait en dire long. Les plus jeunes (18-24 ans) sont ceux qui ont le plus tendance à vous entourlouper : 94% d'entre eux ont déjà menti à ce sujet, dont 38% qui ont opté pour le justificatif du retard. Cette habitude devient moins fréquente avec l'âge, tombant à 65% chez les plus de 65 ans. Cela peut peut-être s'expliquer par la différence de moyens entre ces générations.