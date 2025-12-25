Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 25 décembre 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams de ce jeudi 25 décembre 2025 a-t-il enfin fait un heureux vainqueur ? Les résultats sont à découvrir au cours de cette soirée.

Nouveau tirage de l'EuroDreams ce jeudi 25 décembre 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Contrairement à d'habitude, 30 000 euros par mois pendant trente ans et non 20 000 euros mensuels durant trois décennies étaient mis en jeu. Le tirage EuroDreams fera t-il des heureux ce jeudi soir ? Gagner à l'Eurodreams, c'est aussi peut-être s'assurer des jours rémunérés sans même travailler. Cela signifie aussi plus de temps pour réaliser vos projets devenus accessibles avec l'argent remporté. alors sans plus attendre, découvrez les résultats sans plus attendre :

Si, à l'EuroDreams, la FDJ promet depuis plusieurs semaines maintenant un jackpot inhabituel de 30 000 euros par mois pendant trente ans, au lieu de 20 000 euros, l'euphorie est également au rendez-vous d'autres tirages de loterie. Ce jeudi 2I5 décembre, le tirage du Loto exceptionnel de Noël a lieu. 20 millions d'euos sont à remporter pour le splus chanceux. Alors Bonnes chance à toutes et à tous !