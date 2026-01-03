Alerte neige et verglas en France : Paris, Centre, Est... Les départements concernés

Il va faire très froid ce week-end. 79 départements sont concernés par une alerte météo due au froid samedi. La neige est tombée en plaine.

Ce début d'année 2026 est décidément très frais ! Dans son bulletin de 6 heures, Météo France place 79 départements en vigilance jaune pour neige-verglas, grand froid et avalanches : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente, le Cher, la Corrèze, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Doubs, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, la Haute-Garonne, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Somme, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne, le Territoire de Belfort, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

De la neige est même tombée en plaine, due à un conflit entre une masse d'air très froid et sec et une autre plus humide. Les Parisiens se sont réveillés avec les sols et les toits blanchis par la neige. Il en est de même dans une vaste partie de l'Île-de-France. Il a aussi neigé en Normandie pendant la nuit. La ville de Caen a aussi été recouverte d'un fin manteau blanc. Météo France prévoit des chutes de neige à Metz, Chaumont et Belfort dans la journée. L'épisode neigeux devrait prendre fin ce week-end.

Des températures inférieures aux normales de saison

Comme le rappelle La Chaîne météo, les températures sont bien en dessous des normales de saison. L'indicateur thermique national va osciller entre -0,3°C et -1,3°C, " soit 5°C à 6°C en dessous des valeurs habituelles ". Une véritable vague de froid due à l'arrivée d'une masse d'air polaire qui va s'étendre jusqu'en Espagne.

Si les températures resteront globalement au-dessus de 0°C samedi dans la journée, la nuit sera beaucoup plus fraîche. -6°C sont attendus à Belfort et Chaumont et jusqu'à -7°C à Aurillac. Les températures devraient continuer de descendre dans la semaine, avec jusqu'à -8°C attendus à Belfort dans la nuit de lundi à mardi.