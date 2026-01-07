Neige en France : bus à l'arrêt, trains supprimés, autoroute fermée... les prévisions à Paris et en région
Le nouvel épisode neigeux de ce mercredi 7 janvier 2026 provoque de nombreuses perturbations à Paris et en région. Tous les moyens de transport sont affectés et 32 départements sont placés en vigilance orange "neige-verglas".
- Ce mercredi 7 janvier, 32 départements sont toujours placés en vigilance orange neige-verglas jusqu'à minuit, comme indiqué par Météo-France dans son point de 10 heures. La Seine-Maritime, l'Eure, l'Orne, la Sarthe, le Maine-et-Loire et la Vendée ont basculé en vigilance jaune en milieu de matinée.
- Alors que cinq personnes ont perdu la vie dans des accidents liés à la neige, de nouvelles perturbations sont annoncées pour ce mercredi. La RATP indique avoir pris la décision, "pour des raisons de sécurité des voyageurs et du personnel", de suspendre progressivement l’exploitation de l’ensemble des lignes de bus". Les transports scolaires ne sont donc pas assurés en Île-de-France sur l'ensemble du réseau tout comme dans les Hauts-de-France, en Normandie, ainsi que dans l'Yonne, l'Aube, la Sarthe, les Ardennes, le Loiret, la Mayenne, l'Indre-et-Loire, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime et la Dordogne. De plus, la RATP annonce un trafic "perturbé sur toute la ligne" du RER B.
- Sur les routes en Île-de-France. La vitesse de circulation est abaissée à 70 km/h pour les véhicules légers et la circulation des poids lourds est limitée. L’interdiction de doubler est en vigueur, accompagnée d’une réduction de vitesse de 20 km/h. La N118 est fermée "dans les deux sens, des Ulis à Sèvres", sur décision du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité.
- Sur les routes en région. L'A8 est très coupée en direction d'Aix/Marseille mais aussi en direction de l'Italie en raison des "chutes de neige et de plusieurs accidents", annonce Vinci Autoroutes.
- Sur le trafic des trains. Le trafic SNCF est interrompu sur plusieurs lignes de l'ouest de la France. Le trafic est à l'arrêt sur les lignes Bordeaux-La Rochelle, Angoulême-Royan et Saintes-Niort. Même chose du côté de Tours, sur les lignes Tours-Saumur et Tours-Poitiers-La Rochelle. Les lignes à grande vitesse fonctionnent elles à vitesse réduite.
- Sur le trafic aérien. Une centaine de vols sont annulés à l'aéroport de Roissy et environ 40 à Orly, annonce le ministre des Transports, Philippe Tabarot, ce mercredi.
- Ce matin, des chutes de neige ont débuté des Hauts-de-France à la Normandie et progressent vers l'Est, tandis que des pluies verglaçantes touchent les Pays-de-Loire. Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent souvent 3 à 7 cm, très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes. Les intensités horaires sont généralement de l'ordre de 1 cm/h, mais pourront atteindre temporairement 2 à 3 cm/h.
Pour les pluies verglaçantes ou sur sol gelé, un redoux s'opère autour du milieu de journée, mettant fin à l'épisode.
- Les prévisions de La Chaine Météo, qui annonce une nouvelle offensive neigeuse, donnent les quantités attendues ce mercredi. "Au fil des heures, le front neigeux progresse vers l’est en s’affaiblissant", apprend-on.
10:44 - Un aiguillage gelé sur la ligne T8, le tramway à l'arrêt jusqu'à 15h
"Le réseau ferré fonctionne globalement bien (...) le tramway lui est sensible aux conditions climatiques. Il y a des tramways avec des pneus qui sont un peu plus sensibles à la perte d'adhérence due à la neige. Et sur la ligne T8, nous avons un aiguillage gelé et donc ce tramway ne devrait pas circuler jusqu'à 15 heures. Mais pour ce qui est du réseau de métro et RER, nous nous sommes assuré qu'ils puissent fonctionner toute la matinée. Toute la nuit, on a eu une extrême mobilisation des agents de la RATP", annonce Jimmy Brun, porte-parole de la RATP au micro de BFMTV.
Jimmy Brun, porte-parole de la RATP: "Le réseau ferré globalement fonctionne ce matin" pic.twitter.com/ApPxYz8zwi— BFM (@BFMTV) January 7, 2026
10:26 - La vigilance orange levée dans six départements
La vigilance orange pour "neige-verglas" a été levée pour six départements : la Vendée, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Ces départements restent en vigilance jaune "neige-verglas", annonce Météo-France. 32 départements restent en alerte de niveau orange.
Pour mercredi 07 janvier 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) January 7, 2026
???? 32 départements en Vigilance orange
Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/AcBWBgVCdk
09:45 - Quels vols sont annulés ce mercredi ?
Si les passagers des vols concernés par ces annulations ont dû être individuellement prévenus par SMS ou mail dès hier, le site Paris Aéroport détaille toutes les annulations. Les vols Air France et Transavia (compagnie à bas prix du groupe Air France-KLM) sont particulièrement concernés par ces annulations. Il s'agit souvent de vols domestiques, soit à destination d'autres aéroports français, et à destination de villes européennes. Mais pas seulement !
09:31 - Un redoux par le nord-ouest
Un redoux s'observe déjà ce mercredi matin dans les températures relevées. Elles étaient positives de la Bretagne aux côtes de la Manche. "Les températures sont comprises entre 0 et -2°C des Pays de la Loire au Bassin parisien jusqu'à la Belgique d'où une tenue de la neige au sol et des risques de verglas", tempère toutefois La Chaîne Météo.
Les températures à 8 heures montrent qu'un redoux s'observe par le nord-ouest avec le retour de températures positives de la Bretagne aux côtes de la Manche. Les températures sont comprises entre 0 et -2°C des Pays de la Loire au Bassin parisien jusqu'à la Belgique d'où une tenue… pic.twitter.com/86bI9nI8mk— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 7, 2026
09:12 - La N118 fermée dans les deux sens, des Ulis à Sèvres
Dans le cadre du Plan neige et verglas en Île-de-France, la N118 est fermée "dans les deux sens, des Ulis à Sèvres", sur décision du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité, annonce la préfecture de Police de Paris sur X. Il est conseillé d'éviter le secteur et de reporter ses déplacements "si possible".
09:10 - Près de 800 km de bouchons en île-de-France
Des bouchons impressionnants se constituent sur les routes d'Ile-de-France. Le cumul des bouchons explose et atteint 813 km en région parisienne, selon les données de Sytadin. À 8 heures, 50 km de bouchon seulement étaient recensés.
08:51 - Jusqu'à 15 cm de neige sur les Ardennes
La perturbation, arrivée en cours de nuit, traverse le pays d'ouest en est. Ce matin sur le nord-ouest du pays, elle apporte des chutes de neige jusqu'en plaine de la Haute-Normandie et les Hauts-de-France jusqu'à l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, puis vers la Champagne-Ardenne et l'ouest Bourgogne.
Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent "souvent 3 à 7 cm, localement 10 à 15 cm sur les Ardennes et très localement ailleurs", indique Météo-France. Les intensités horaires sont généralement de l'ordre de 1 cm/h, mais pourront atteindre temporairement 2 à 3 cm/h.
08:42 - Des pluies verglaçantes à Laval, Alençon, Angers et Evreux
Elles étaient redoutées, elles sont bien là. Dans les secteurs de Laval, Alençon, Angers et Evreux, des pluies verglaçantes font leur apparition ce mercredi matin. "La neige continue de tomber modérément du Centre-Val de Loire et de l'Ile-de-France au Nord-Pas-de-Calais avec des chaussées rendues glissantes par endroits", précise La Chaîne Météo.
08:35 - Le trafic perturbé sur toute la ligne du RER B
Vous devez peut-être emprunter le RER B pour vous rendre sur votre lieu de travail en ce mercredi matin ? Cela devrait être relativement délicat. En effet, la RATP annonce un trafic "perturbé sur toute la ligne" du RER B en raison de la neige. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Les trains circulent à vitesse réduite sur toute la ligne du RER A en raison de la neige, mais la ligne reste opérationnelle. Aussi, des perturbations sont attendues en gare de Brétigny sur le RER C et des ralentissements sont en cours sur le RER D.
08:29 - Une centaine de vols annulés à Roissy, environ 40 à Orly
Le ministre des Transports Philippe Tabarot indique ce mercredi matin qu'une centaine de vols sont annulés à l'aéroport de Roissy et environ 40 à Orly. "La situation en France aujourd'hui est compliquée. L'épisode annoncé semble se confirmer", confie-t-il au micro de CNews.
08:21 - L'A8 coupée en direction de Marseille après plusieurs accidents
Des chutes de neige importantes sont tombés sur le secteur méditerranéen depuis le milieu de la nuit, ce qui a provoqué "plusieurs accidents". De facto, l'autoroute A8 est coupée en direction d'Aix-en-Provence et Marseille. Des déviations obligatoires sont mises en place, annonce Vinci Autoroutes sur le réseau social X. "De nombreux poids lourds sont en travers des voies de circulation", précise la radio Vinci Autoroutes. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône interviennent actuellement.
05h21 : Suite à chute de neige et plusieurs accidents sur #A8 en direction d'Aix. ⛔ : autoroute coupée en direction de Aix et Marseille.— Autoroute A8 (@A8Trafic) January 7, 2026
➡️ : Déviation obligatoire vers A57 .
Écoutez @Radio1077 #InfoTrafic
08:15 - La circulation de tous les bus à Paris et en Ile-de-France interrompue
Le service de tous les bus à Paris et en Ile-de-France est interrompu jusqu'à nouvel ordre, annonce la RATP ce mercredi. Depuis 7h30, tous les bus retournent progressivement dans leurs dépôts en raison des chutes de neige en Île-de-France. La RATP met en avant "des raisons de sécurité des voyageurs et du personnel" pour justifier son choix. Le service est donc suspendu "jusqu’à ce que les conditions de sécurité soient à nouveau réunies".
08:09 - Les chutes de neige s'intensifient en Picardie
Ce mercredi matin, vers 8 heures, la neige s'intensifie "de l'ouest parisien au Nord-Pas-de-Calais avec un vent soutenu et des chaussées rendues rapidement glissantes, notamment sur le réseau routier secondaire", indique La Chaine Météo. De plus, sur le pays nantais et la Sarthe, "des pluies verglaçantes sont observées, rendant les chaussées très glissantes". À Beauvais, par exemple, les chutes de neige redoublent d'intensité : 2cm de neige ont déjà recouvert la ville alors que le soleil ne semble même pas s'être levé.
❄️❄️La #neige s'intensifie en #Picardie comme ici à #Beauvais où 2 cm de neige fraîche viennent de recouvrir la ville. pic.twitter.com/4EQAiZYwqF— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 7, 2026
06/01/26 - 23:43 - Un décès "probablement lié au froid" dans l'Oise
FIN DU DIRECT - Alors que plusieurs accidents de la route liés à la neige ont déjà fait cinq morts, le maire de Compiègne (Oise), Philippe Marini, affirme à l'AFP, dont 20 Minutes se fait l'écho, qu'un homme de 65 ans a été retrouvé mort mardi matin et que ce décès serait "probablement lié au froid".
06/01/26 - 23:17 - De nombreux vols au départ de Paris annulés mercredi
Mardi, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé l'annulation de nombreux vols au départ de Paris à l'occasion d'une conférence de presse. "Il y aura des annulations de vols dans les aéroports parisiens, notamment de 40% à Roissy-Charles de Gaulle entre 9h et 14h et entre 6h et 13h, il y aura une annulation de 25% des vols à Orly", a-t-il ainsi détaillé. Retrouvez tout le détail dans notre article :
06/01/26 - 22:45 - Dans le Rhône, le plan grand froid prolongé jusqu'au 13 janvier
Ce mardi soir, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône annonce que le plan Grand froid, activé depuis le 29 décembre dernier, va être prolongé, et ce, jusqu'au 13 janvier en raison des prévisions météorologiques. "La capacité d'hébergement va également être augmentée de 30 places afin de pouvoir accueillir 250 personnes au total", précise-t-elle également.
#GrandFroid | Dans le cadre du plan Grand Froid, M.Fabrice ROSAY, Préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône, s'est rendu dans les gymnases de Rosset (Lyon 7) et Chanfray (Lyon 2) transformés en centres d'hébergement d'urgence pour accueillir et mettre à l'abri les… pic.twitter.com/cyQF4P5ZZs— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 6, 2026
Outre l'alerte émise pour "neige-verglas", Météo-France a également placé une bonne partie de la France en vigilance jaune pour "grand froid" ce mercredi. Seul l'ouest est épargné. "Les régions situées entre le nord de la France, le Bassin parisien et le Massif central sont concernées par les chutes de neige les plus marquées", a précisé La Chaîne Météo. Cela pourra durer de 3 à 4 heures. En Île-de-France, environ 5 cm sont attendus. Dans les Hauts-de-France, en campagne, 5 à 8 cm pourraient s'accumuler. Les zones les plus exposées devraient être la Somme et le Pas-de-Calais.
"La perturbation, arrivée en cours de nuit, traverse le pays d'ouest en est. Elle envahit la moitié nord-ouest en matinée, apportant des chutes de neige jusqu'en plaine des Hauts-de-France en direction de l'Île-de-France, de la Normandie vers les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire. La couche peut atteindre 3 à 7 cm de la frontière belge au Centre-Val de Loire, le Limousin et le nord de Poitou-Charentes", précise de son côté Météo-France. À l'inverse, un redoux à l'ouest met fin aux averses neigeuses. L'épisode neigeux se décale ensuite vers le nord-est, le Massif Central et le Rhône-Alpes puis va faiblir.