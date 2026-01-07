Neige en France : bus à l'arrêt, trains supprimés, autoroute fermée... les prévisions à Paris et en région

Le nouvel épisode neigeux de ce mercredi 7 janvier 2026 provoque de nombreuses perturbations à Paris et en région. Tous les moyens de transport sont affectés et 32 départements sont placés en vigilance orange "neige-verglas".

10:44 - Un aiguillage gelé sur la ligne T8, le tramway à l'arrêt jusqu'à 15h "Le réseau ferré fonctionne globalement bien (...) le tramway lui est sensible aux conditions climatiques. Il y a des tramways avec des pneus qui sont un peu plus sensibles à la perte d'adhérence due à la neige. Et sur la ligne T8, nous avons un aiguillage gelé et donc ce tramway ne devrait pas circuler jusqu'à 15 heures. Mais pour ce qui est du réseau de métro et RER, nous nous sommes assuré qu'ils puissent fonctionner toute la matinée. Toute la nuit, on a eu une extrême mobilisation des agents de la RATP", annonce Jimmy Brun, porte-parole de la RATP au micro de BFMTV.

10:26 - La vigilance orange levée dans six départements La vigilance orange pour "neige-verglas" a été levée pour six départements : la Vendée, le Maine-et-Loire, la Sarthe, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Ces départements restent en vigilance jaune "neige-verglas", annonce Météo-France. 32 départements restent en alerte de niveau orange.

09:45 - Quels vols sont annulés ce mercredi ? Si les passagers des vols concernés par ces annulations ont dû être individuellement prévenus par SMS ou mail dès hier, le site Paris Aéroport détaille toutes les annulations. Les vols Air France et Transavia (compagnie à bas prix du groupe Air France-KLM) sont particulièrement concernés par ces annulations. Il s'agit souvent de vols domestiques, soit à destination d'autres aéroports français, et à destination de villes européennes. Mais pas seulement !

09:31 - Un redoux par le nord-ouest Un redoux s'observe déjà ce mercredi matin dans les températures relevées. Elles étaient positives de la Bretagne aux côtes de la Manche. "Les températures sont comprises entre 0 et -2°C des Pays de la Loire au Bassin parisien jusqu'à la Belgique d'où une tenue de la neige au sol et des risques de verglas", tempère toutefois La Chaîne Météo.

09:12 - La N118 fermée dans les deux sens, des Ulis à Sèvres Dans le cadre du Plan neige et verglas en Île-de-France, la N118 est fermée "dans les deux sens, des Ulis à Sèvres", sur décision du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité, annonce la préfecture de Police de Paris sur X. Il est conseillé d'éviter le secteur et de reporter ses déplacements "si possible".

09:10 - Près de 800 km de bouchons en île-de-France Des bouchons impressionnants se constituent sur les routes d'Ile-de-France. Le cumul des bouchons explose et atteint 813 km en région parisienne, selon les données de Sytadin. À 8 heures, 50 km de bouchon seulement étaient recensés.

08:51 - Jusqu'à 15 cm de neige sur les Ardennes La perturbation, arrivée en cours de nuit, traverse le pays d'ouest en est. Ce matin sur le nord-ouest du pays, elle apporte des chutes de neige jusqu'en plaine de la Haute-Normandie et les Hauts-de-France jusqu'à l'Île-de-France, le Centre-Val de Loire et le nord de la Nouvelle-Aquitaine, puis vers la Champagne-Ardenne et l'ouest Bourgogne. Pour la neige, les cumuls attendus dans les départements en vigilance orange atteignent "souvent 3 à 7 cm, localement 10 à 15 cm sur les Ardennes et très localement ailleurs", indique Météo-France. Les intensités horaires sont généralement de l'ordre de 1 cm/h, mais pourront atteindre temporairement 2 à 3 cm/h.

08:42 - Des pluies verglaçantes à Laval, Alençon, Angers et Evreux Elles étaient redoutées, elles sont bien là. Dans les secteurs de Laval, Alençon, Angers et Evreux, des pluies verglaçantes font leur apparition ce mercredi matin. "La neige continue de tomber modérément du Centre-Val de Loire et de l'Ile-de-France au Nord-Pas-de-Calais avec des chaussées rendues glissantes par endroits", précise La Chaîne Météo.

08:35 - Le trafic perturbé sur toute la ligne du RER B Vous devez peut-être emprunter le RER B pour vous rendre sur votre lieu de travail en ce mercredi matin ? Cela devrait être relativement délicat. En effet, la RATP annonce un trafic "perturbé sur toute la ligne" du RER B en raison de la neige. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir. Les trains circulent à vitesse réduite sur toute la ligne du RER A en raison de la neige, mais la ligne reste opérationnelle. Aussi, des perturbations sont attendues en gare de Brétigny sur le RER C et des ralentissements sont en cours sur le RER D.

08:29 - Une centaine de vols annulés à Roissy, environ 40 à Orly Le ministre des Transports Philippe Tabarot indique ce mercredi matin qu'une centaine de vols sont annulés à l'aéroport de Roissy et environ 40 à Orly. "La situation en France aujourd'hui est compliquée. L'épisode annoncé semble se confirmer", confie-t-il au micro de CNews.

08:21 - L'A8 coupée en direction de Marseille après plusieurs accidents Des chutes de neige importantes sont tombés sur le secteur méditerranéen depuis le milieu de la nuit, ce qui a provoqué "plusieurs accidents". De facto, l'autoroute A8 est coupée en direction d'Aix-en-Provence et Marseille. Des déviations obligatoires sont mises en place, annonce Vinci Autoroutes sur le réseau social X. "De nombreux poids lourds sont en travers des voies de circulation", précise la radio Vinci Autoroutes. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône interviennent actuellement.

08:15 - La circulation de tous les bus à Paris et en Ile-de-France interrompue Le service de tous les bus à Paris et en Ile-de-France est interrompu jusqu'à nouvel ordre, annonce la RATP ce mercredi. Depuis 7h30, tous les bus retournent progressivement dans leurs dépôts en raison des chutes de neige en Île-de-France. La RATP met en avant "des raisons de sécurité des voyageurs et du personnel" pour justifier son choix. Le service est donc suspendu "jusqu’à ce que les conditions de sécurité soient à nouveau réunies".

08:09 - Les chutes de neige s'intensifient en Picardie Ce mercredi matin, vers 8 heures, la neige s'intensifie "de l'ouest parisien au Nord-Pas-de-Calais avec un vent soutenu et des chaussées rendues rapidement glissantes, notamment sur le réseau routier secondaire", indique La Chaine Météo. De plus, sur le pays nantais et la Sarthe, "des pluies verglaçantes sont observées, rendant les chaussées très glissantes". À Beauvais, par exemple, les chutes de neige redoublent d'intensité : 2cm de neige ont déjà recouvert la ville alors que le soleil ne semble même pas s'être levé.

06/01/26 - 23:43 - Un décès "probablement lié au froid" dans l'Oise FIN DU DIRECT - Alors que plusieurs accidents de la route liés à la neige ont déjà fait cinq morts, le maire de Compiègne (Oise), Philippe Marini, affirme à l'AFP, dont 20 Minutes se fait l'écho, qu'un homme de 65 ans a été retrouvé mort mardi matin et que ce décès serait "probablement lié au froid".

06/01/26 - 23:17 - De nombreux vols au départ de Paris annulés mercredi Mardi, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé l'annulation de nombreux vols au départ de Paris à l'occasion d'une conférence de presse. "Il y aura des annulations de vols dans les aéroports parisiens, notamment de 40% à Roissy-Charles de Gaulle entre 9h et 14h et entre 6h et 13h, il y aura une annulation de 25% des vols à Orly", a-t-il ainsi détaillé. Retrouvez tout le détail dans notre article : Lire l'article Vols annulés à Roissy et Orly : quelles sont les destinations concernées ?