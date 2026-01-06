Neige en France : les perturbations en Île-de-France, à Paris et en régions, les prévisions de mardi 6 janvier

La neige qui est tombée à Paris et en Île-de-France, mais aussi en Bretagne, en Charente et en Vendée a créé des conditions de circulation difficile. Le point sur les perturbations et les prévisions météo.

L'essentiel La vigilance orange neige-verglas, qui concernait encore 26 départements ce matin, a été levée à 10 heures. De nombreux départements restent en vigilance jaune.

L’épisode neigeux qui traverse la France continue de provoquer d’importantes perturbations ce mardi 6 janvier. De la Bretagne à l’Île-de-France, en passant par l’ouest et le nord du pays, de nombreuses régions ont décidé de prolonger ou d’étendre la suspension des transports scolaires et d’imposer des restrictions de circulation, face à des conditions météorologiques jugées dangereuses.



Les perturbations par régions

En Île-de-France , les transports scolaires sont suspendus toute la journée de mardi dans les Yvelines, la Seine-et-Marne et l’Essonne. Le niveau 3 du plan neige-verglas a été activé par la préfecture de police de Paris. Depuis lundi 14 heures et jusqu’à mardi 10 heures, la vitesse est limitée à 80 km/h sur les grands axes pour tous les véhicules. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes transportant des marchandises ou des matières dangereuses n’ont pas le droit de circuler sur l’ensemble du réseau francilien. L’ensemble des lignes de métro, RER (gérés par la RATP, soit le A et le B) et tramways "fonctionnent normalement", certaines lignes de bus de la RATP sont restées à l'arrêt.

En Bretagne , comme hier, les transports scolaires restent à l’arrêt dans les quatre départements de la région. L’Ille-et-Vilaine est particulièrement touchée. Lundi après-midi, un jeune motard est décédé à Bréal-sous-Montfort, près de Rennes, après avoir chuté sur une chaussée glissante, alors que le département était placé en vigilance orange neige-verglas. Ce Mardi, la préfecture a indiqué sur X que "les conditions météo restent défavorables". La circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes demeure interdite sur certains axes.

En Normandie , l’ensemble des lignes de transports scolaires sont suspendues pour la deuxième journée consécutive, selon un communiqué de la région.

Dans les Hauts-de-France , les préfectures ont décidé d’interrompre les transports scolaires et interurbains dans l’Oise et la Somme. Des limitations de vitesse ont également été mises en place : la vitesse maximale est abaissée de 20 km/h sur les grands axes du Nord et du Pas-de-Calais, soit 110 km/h sur autoroute et 80 km/h pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

En Charente et en Charente-Maritime , la circulation des transports scolaires est interdite ce mardi. La préfecture de Charente-Maritime appelle les automobilistes à limiter leurs déplacements face à "des chutes de neige significatives, y compris sur le littoral et les îles", avec localement entre 10 et 15 centimètres de neige tombés dans la nuit.

Dans les Deux-Sèvres et la Vienne , les cars scolaires et régionaux ne circulent pas, et ce jusqu’à la fin de l’épisode neigeux, selon le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Dans les Pays de la Loire, les transports scolaires sont suspendus dans tous les départements, avec une reprise partielle prévue uniquement en Maine-et-Loire ce mardi matin. À Nantes, les transports en commun restent à l’arrêt au moins jusqu’à 11 heures. La circulation est jugée délicate, notamment sur l’A83

En Vendée , la situation est qualifiée d’exceptionnelle. La circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes y est interdite jusqu’à mardi midi.

En direct

10:30 - Certaines mesures de restrictions levées La limitation de vitesse à 80 km/h qui a été mise en vigueur hier a été levée à 10 heures ce mardi matin. De plus, les mesures d'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de matières dangereuses ne sont aussi plus d'actualité depuis 9 heures ce matin. 10:10 - La vigilance orange levée Dans son bulletin de 10 heures, Météo France a levé la vigilance orange dans tous les départements qui passent en vigilance jaune. Elle persiste dans de nombreux départements. 10:05 - 6 morts au moins suite à l'épisode neigeux En Ile-de-France, deux personnes ont perdu la vie : un chauffeur VTC à Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne et un conducteur dans une collision à Presles-en-Brie en Seine-et-Marne. Dans les Landes, la préfecture a fait savoir que trois personnes sont mortes dans deux accidents distincts. Enfin, à Rennes, un motard a perdu la vie en glissant sur la chaussée. 10:00 - Quelques difficultés dans les transports En Ile-de-France, le trafic RER est perturbé à cause des conditions météorologiques. Sur le RER A, un incident suite à la météo perturbe le trafic. Sur la ligne B, des perturbations sont aussi constatées. Sur la ligne C, les gares de Saint-Michel-sur-Orge, Ste-Geneviève-Bois, Épinay-sur-Orge et Savigny-sur-Orge en direction de Versailles Château, de St-Quentin en Yvelines et de Pontoise ne sont pas desservies jusqu'à 10h30. Des retards, suppressions et modifications de desserts sont aussi possibles sur les lignes D et E. Le trafic est interrompu entre Paris Saint-Lazare et Poissy dans les 2 sens jusqu'à 12h sur la J et perturbé ou ralenti sur les autres transiliens. La SNCF fait, par ailleurs, état d'interruptions de circulation sur plusieurs lignes de l'Ouest de la France, ainsi que de limitations de vitesse sur certains secteurs des LGV. "Les principales difficultés sont sur la Nouvelle-Aquitaine et les Pays de la Loire où beaucoup de neige est tombée", a indiqué SNCF Réseau. 09:50 - L'appel à limiter les déplacements maintenu Un nouvel épisode neigeux va survenir ce soir et demain. Philippe Tabarot, ministre des Transports, a conseillé aux personnes qui le peuvent de "limiter au maximum leurs déplacements". Il préconise le télétravail, notamment en Ile-de-France. "Il y a un verglas actuellement qui est encore plus dangereux que certaines couches de neige", a-t-il souligné. 09:36 - Un chauffeur VTC décédé Un conducteur VTC a perdu la vie en Île-de-France. Son véhicule a heurté le trottoir à cause de la neige et a chuté dans la Marne. Le conducteur ne savait pas nager et a fait un arrêt cardio-respiratoire. Son passager a survécu en rejoignant la berge, mais serait hospitalisé. 09:32 - L'événement neigeux a été sous-estimé Le ministre des Transports Philippe Tabarot a pris la parole au lendemain de l'épisode neigeux. Il a estimé qu'il avait été "sous-évalué" par Météo-France. "L'événement a été plus important que ce qui était annoncé", a-t-il déclaré, mais en rappelant que "cela peut arriver". La situation semble toutefois s'améliorer ce mardi, le ministre assurant que la nuit "s'est plutôt bien passée". 08:05 - À 8h, seuls 20 à 25% du service de bus est assuré à Paris et en petite couronne Des précisions sur le trafic perturbé sur les lignes de bus de la RATP en Île-de-France : À 8h, seuls 20 à 25% du service est assuré à Paris et en petite couronne, indique IDFM. Les lignes de bus font face à des conditions de circulation difficiles ce mardi matin dans toute la région. La RATP précise que cela représente une "trentaine" de lignes en circulation à Paris. 07:59 - A Paris et en Île-de-France, des bus à l'arrêt mais tous les métros et RER en fonctionnement "Compte tenu de l’état de la voirie ce matin et par mesure de précaution, seule une trentaine de lignes de bus sont pour le moment exploitées" explique la RATP dans un communiqué, précisant les conditions de circulation en Île-de-France sur son réseau. "Les autres lignes de bus sortiront au fur et à mesure, dès que l’état de la voirie le permettra", a fait savoir la régie. L’ensemble des lignes de métro, RER (gérés par la RATP, soit le A et le B) et tramways "fonctionnent normalement". 07:40 - Les prévisions de la Chaîne Météo pour ce mardi matin La Chaîne Météo fait ces prévisions ce matin : "Avec le retour d’un ciel plus dégagé sur le nord du pays, le refroidissement nocturne est efficace. Les gelées sont fortes, notamment dans les secteurs encore enneigés du nord-ouest où les températures descendent fréquemment sous –5°C, localement davantage en rase campagne. Entre l’Aquitaine et l’Alsace, des nuages persistants témoignent des restes du front de la veille, limitant la baisse des températures." 05/01/26 - 23:34 - Gare aux gelées mardi matin sur les routes ! FIN DU DIRECT - Dans son bulletin, Météo-France a bien mis en garde : "Les gelées seront encore marquées, ce qui rendra les conditions de circulation très délicates jusqu’à mardi matin." Rappelons qu'en Île-de-France, ceux qui le peuvent sont invités à privilégier le télétravail et à limiter les déplacements. 05/01/26 - 22:46 - Encore 200 km de bouchons en Île-de-France vers 21 heures La situation tend à se résorber en Île-de-France où jusqu'à 1 000 km d'embouteillages ont pu être enregistrés lundi, aux alentours de 18 heures. Vers 21 heures, encore quelque 200 km de bouchons étaient rapportés sur le réseau francilien, témoignant au vu de l'heure tardive du chaos qu'a pu engendrer ce soir la neige dans la région.

En savoir plus

Outre l'alerte émise pour "neige-verglas", Météo-France a également placé la quasi totalité de la France en vigilance jaune pour "grand froid" ce mardi. Ls chutes de neige seront passagèrement "plus soutenues sur le nord de la Nouvelle Aquitaine en début de journée où une couche de 3 à 7 cm localement 10 cm est attendue", dit Météo-France. Elles régressent contre les Pyrénées l'après-midi. Du centre-est au nord-est, le ciel reste nuageux à très nuageux avec quelques flocons principalement en Auvergne. De la frontière belge aux Pays de la Loire et au Poitou-Charentes, le temps est ensoleillé mais très froid le matin avec des sols encore gelés ou enneigés après l'épisode de la veille. "Les températures matinales sont glaciales avec -7 à -3 degrés en général, localement moins sur les sols enneigés et près des massifs, souvent autour de -15 degrés dans le Jura et les Alpes notamment", précise l'agence météorologique.

Les conditions s'améliorent ce mardi après-midi. La Chaîne Météo indique "que le soleil s’impose largement sur la moitié nord, offrant une belle journée d’hiver froide. Les températures restent basses, souvent proches de 0 à 3°C. Sur l’axe Aquitaine–Centre–Est, le ciel reste plus nuageux, sans précipitations. En Méditerranée, le beau temps domine, mais le mistral et la tramontane soufflent fort, avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h, accentuant le ressenti froid."