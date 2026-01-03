Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 3 janvier 2026, 2 millions d'euros à remporter [EN DIRECT]

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 3 janvier. La FDJ met en jeu 2 millions d'euros.

C'est le jackpot le plus bas que la FDJ mette en jeu pour le tirage du Loto. Les 5 millions d'euros du dernier tirage ont été remportés par deux joueurs ! Il est donc normal que le gain soit de 2 millions d'euros ce soir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de jouer. Avec 2 millions d'euros à remporter au tirage du Loto, vous pourriez quitter ce froid hivernal pour aller vous réfugier au soleil quelque temps, ou en profiter pour aller aux sports d'hiver ! Une belle manière de commencer l'année 2026 quoi qu'il en soit.

Vous avez jusqu'à 20h15 ce soir pour tenter votre chance. Les résultats seront ensuite annoncés dans la soirée. Vous pourrez les découvrir ci dessous dès qu'ils seront connus :

Vous devrez trouver les 5 bons numéros ainsi que le numéro chance pour remporter les 2 millions d'euros mis en jeu par la Française des Jeux. Mais si vous n'avez pas votre bonne étoile aujourd'hui, pas de panique. Dix joueurs auront la chance de remporter 20 000 euros ! On ne parle pas ici de millions, mais c'est tout de même une somme qui égaie l'année !

Saviez-vous que les chiffres les moins joués sont ceux supérieurs à 31 ? Les joueurs qui ne font pas de grille aléatoire utilisent régulièrement des dates fétiches, comme la naissance de leurs enfants ou la date de leur mariage. Les chiffres compris entre un et 31 sont donc les plus utilisés.