On l'appelle le "Petit Versailles" d'Île-de-France : c'est le grand favori pour devenir le Village préféré des Français

Château, forêt et charme fou : cette pépite d'Île-de-France a toutes ses chances pour devenir le Village Préféré des Français.

Le compte à rebours est lancé. Comme chaque année, l'émission de Stéphane Bern sur France 3 s'apprête à désigner le "Village préféré des Français". Comme chaque année, 14 candidats par région sont en lice à travers tout l'Hexagone et l'Outre-mer. Mais cette fois, la région parisienne sort l'artillerie lourde avec une pépite historique qui pourrait bien rafler la mise et offrir à l'Île-de-France son tout premier titre depuis la création du concours en 2012.

Imaginez un village de 1 000 habitants où chaque pierre semble raconter l'Histoire de France. Ici, on ne fait pas dans la demi-mesure : son château a été construit au 17e siècle par Jules Hardouin-Mansart, qui n'est rien d'autre que l'architecte de Versailles, tandis que les jardins ont été dessinés par André Le Nôtre. Ce domaine privé, l'un des plus grands de la région, a accueilli les rois et les reines avant de devenir un repaire d'intellectuels et d'artistes. Mais au-delà du faste, c'est l'âme rurale et préservée du lieu, avec ses anciennes fermes et ses porches prévus pour les charrettes d'autrefois, qui a séduit les sélectionneurs de France Télévisions.

Domaine de Dampierre-en-Yvelines. © JONATHAN - stock.adobe.com

Ce candidat, c'est Dampierre-en-Yvelines. Nichée à seulement 35 kilomètres de Paris, la commune yvelinoise succède à Montchauvet ou Rochefort-en-Yvelines pour porter les couleurs franciliennes. Et ce village ne se limite pas à son château classé Monument Historique. Il cache des curiosités uniques au monde, comme sa "mairie-église" (un bâtiment deux-en-un rarissime) ou encore une "Maison de Fer" héritée de l'Exposition universelle de 1889. Ce cocktail de patrimoine et de nature en fait une destination incontournable à seulement une heure de la capitale...

Pour Dampierre, l'objectif est clair : prouver que l'Île-de-France ne se résume pas au bitume parisien mais possède des écrins de verdure et d'histoire capables de rivaliser avec les plus beaux villages d'Alsace ou de Bretagne. Parce qu'une victoire change la donne, en moyenne, le lauréat voit sa fréquentation bondir de 30 à 50 % l'année suivante. Mais la compétition sera rude face à des poids lourds comme Bormes-les-Mimosas ou Locquirec sélectionnés pour l'édition 2026.

Dampierre-en-Yvelines a tout pour gagner : un pedigree royal, un cadre naturel exceptionnel au cœur du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse et une identité villageoise intacte. Les équipes de tournage sont attendues au printemps pour filmer le bourg sous son meilleur jour avant la grande finale télévisée.

Si vous voulez voir l'Île-de-France enfin sacrée, c'est le moment de soutenir Dampierre. Le vote se passe en ligne sur la plateforme France.tv ou par téléphone au 3245 (0,80 €/min + prix de l'appel). Le verdict tombera début juillet lors d'une émission spéciale animée par Stéphane Bern.