Le 8 mai va tomber un samedi, mais certains auront quand même un week-end prolongé

Si le 8 mai est bien connu comme étant un jour férié, il tombe un samedi en 2027. Le calendrier scolaire a pourtant prévu un pont pour les élèves.

Alors que l'année scolaire 2025/2026 suit son cours, le ministère a dévoilé les dates des vacances scolaires pour la prochaine année scolaire, qui commencera le mardi 1er septembre 2026, après deux mois de pause estivale. Le calendrier a été partagé dans un arrêté au Journal officiel. Cela peut permettre aux parents qui le souhaitent d'anticiper les périodes où leurs enfants ne seront pas à l'école. Les premières vacances surviendront le samedi 17 octobre 2026 et pour deux semaines. Le repos lié aux vacances de Noël commencera le samedi 19 décembre 2026 jusqu'au lundi 4 janvier 2027.

Viendront ensuite les vacances par zone, celles d'hiver puis celles de printemps. Elles s'étalent en tout sur une période de quatre semaines chacune. L'année scolaire se terminera enfin le samedi 3 juillet 2027. Il y aura, en plus, comme chaque année, 11 jours fériés. Mais il y a un hic qui a même tout d'un drame : alors que le 8 mai est férié en tant que date anniversaire de la victoire de 1945, il tombera un samedi en 2027. Il en sera d'ailleurs de même pour le 1er mai. Pas vraiment l'année optimale pour profiter des très appréciés jours fériés printaniers.

Qu'on se rassure, certains vont tout de même profiter d'un week-end prolongé : les enfants. Le ministère de l'Education a en effet prévu que le 8 mai soit, en 2027, précédé d'un jour de repos, le vendredi 7 mai. "Les classes vaqueront le vendredi 7 mai 2027", précise en effet le ministère dans ses communications. Habituellement, la veille du 8 mai est pourtant travaillée si elle ne tombe pas le week-end.

Le calendrier de 2027 a heureusement une autres particularité qui sauve les traditionnels ponts de mai : l'Ascension tombe le 6 mai. Deux jours fériés se retrouvent donc presque collés. Or, depuis plusieurs années, les élèves peuvent faire le pont à l'Ascension et l'année 2027 ne dérogera pas à la règle. CQFD.

Si au premier coup d'œil, la date du 7 mai peut paraitre surprenante pour se reposer, c'est donc un simple hasard de calendrier qui nous l'offre sur un plateau. Pour les parents qui voudront profiter du pont avec leurs enfants, ils faudra tout de même poser un jour de congé le 7 mai 2027 comme c'est le cas pour le vendredi 15 mai cette année. Nous n'y sommes pas encore, mais il est toujours bon d'anticiper.