Tempête Goretti : Paris, Bretagne, Normandie... La trajectoire des rafales se précise, les prévisions

La tempête Goretti va toucher l'ouest du pays à partir de ce jeudi 7 janvier. Passant par l'Île-de-France, la Normandie ou encore la Bretagne, voici ce qui est attendu.

Le début de semaine a été marqué par deux forts épisodes neigeux. Ce jeudi 8 janvier, le redoux se met en place avec plusieurs degrés gagnés. Une masse d'air venue de l'Atlantique va chasser l'air froid. Il n'y aura pas d'accalmie pour autant. Le temps va être très agité dans les jours à venir. La tempête Goretti va prendre le relais en apportant de fortes rafales. Cette dépression est aussi qualifiée de "bombe météo" car elle va provoquer une chute rapide de pression.

Météo-France annonce que "jeudi après-midi, la tempête Goretti s'approche de la Bretagne et va circuler en Manche vers les Hauts-de-France au cours de la nuit de jeudi à vendredi". Plus précisément, selon La Chaine Météo, le vent devrait toucher "la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest de la Normandie de 17h à 21h", puis en soirée et pendant la nuit "la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France". Quelques incertitudes subsistent tout de même concernant la trajectoire exacte.

La tempête apportera des rafales qui pourraient être violentes sur le littoral de la Manche avec des pointes à plus de 100 km/h, voire jusqu'à 140 km/h. Le Nord-Bretagne et le Cotentin seront les plus exposés. La Côte d'Opale sera aussi fortement affectée. Une quarantaine de départements de la moitié ouest, du Nord, en passant par l'Île-de-France jusqu'à la Gironde, sont ainsi déjà en vigilance jaune vent pour la journée de jeudi, Météo France précisant qu'un passage au niveau orange est probable. L'intensité maximale de la tempête est attendue entre jeudi soir et vendredi matin. L'atténuation sera ensuite progressive.

De la houle et de la pluie en prime

De fortes vagues sont également annoncées. Elles pourraient atteindre 5 à 6 mètres sur l'Atlantique et la Manche. Il faudra donc être très prudent en mer et sur le littoral, même si les coefficients de marée restent modérés et peuvent limiter le risque de submersion. Le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Ille-et-Vilaine sont quand même en vigilance jaune vagues-submersion.

D'importantes précipitations sont, par ailleurs, à prévoir. Des pluies battantes arrivent par l'ouest et s'étendent rapidement. Quelques chutes de neige restent possibles dans le centre-est, notamment du côté du Massif Central.