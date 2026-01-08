Tempête Goretti : la trajectoire se confirme, Paris impactée, toutes les prévisions

La tempête Goretti souffle sur la France ce jeudi 8 janvier. L'ouest du pays est particulièrement concerné, avec une vigilance particulière le long des côtes.

Après deux épisodes neigeux, la France fait face à une tempête ce jeudi 8 janvier. L'air froid est chassé, mais le temps s'agite. La tempête Goretti provoque de puissantes rafales. Cette dépression est aussi qualifiée de "bombe météo" car elle provoque une chute rapide de pression. Météo France précise que "la tempête Goretti circule en Manche entre jeudi soir et vendredi matin, selon une trajectoire un peu plus sud qu'envisagé hier, occasionnant donc des vents tempétueux sur une large partie nord-ouest du pays". Plus précisément, selon La Chaîne Météo, le vent devrait toucher "la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest de la Normandie de 17h à 21h", puis en soirée et pendant la nuit "la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France".

Météo France a alors placé 24 départements en vigilance orange vents violents dans l'après-midi de ce jeudi : le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise avec des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h dans les terres et jusqu'à 130 à 140 km/h sur le littoral. Ils sont accompagnés d'une petite trentaine de départements en vigilance jaune, mais surtout d'un département en vigilance rouge à partir de 21 heures : la Manche.

Dans la nuit, la tempête va balayer une large partie du pays avec des rafales entre 80 et 100 km/h dans l'intérieur des terres "du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l’Auvergne et sur une grande moitié nord du territoire, 90 à 100 km/h sur le littoral atlantique, et 100 à 120 km/h sur les côtes de la Manche, avec des pointes pouvant atteindre 140 km/h sur les caps les plus exposés", précise Météo France. Elle concernera encore l'extrême-nord du pays vendredi matin avant de s'évacuer par la Belgique.

Les prévisions détaillées et les perturbations

En Bretagne. Sur place, le paroxysme devrait être atteint entre 18h et 1h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, avancent les prévisionnistes de Météo Bretagne. Selon eux, les plus puissantes rafales seront enregistrées vers le littoral de la Manche. Elles pourront atteindre plus de 140 km/h. Il est ainsi question de 150 à 160 km/h entre Ouessant, la Côte des Légendes, la Côte de Granit Rose et la Côte d’Emeraude. Dans les terres, des pointes allant jusqu'à 100 voire 120 km/h sont possibles "du Val de Rance au Centre Armor jusque dans l’intérieur du Finistère", détaille-t-on. Au niveau des trains, l'axe Quimper-Landerneau sera stoppé ce jeudi dès 16h30, l'axe Guingamp-Paimpol dès 19h30, l'axe Dol de Bretagne-Saint-Malo dès 20 heures et enfin la ligne Plouaret-Lannion dès 22 heures.

En Île-de-France. En région parisienne, les rafales attendues peuvent atteindre 100 km/h pour "un épisode qui s'annonce durable", soit sur plusieurs heures. Les pointes des rafales sont prévues au nord de la région. Les transports en commun franciliens aussi seront perturbés. Des premières interruptions de trafic sont d'ores et déjà été annoncées sur le RER D. "Le trafic risque d’être perturbé de 18 heures jusqu'à demain midi", annonce la SNCF. Il en sera de même pour la ligne R.

En Normandie. La Manche sera particulièrement exposée avec les rafales les plus puissantes. Elles pourraient atteindre 150 à 160 km/h sur la côte et entre 130 et 140 km/h dans l'intérieur des terres à partir de la fin de journée et surtout dans la nuit. La SNCF a déjà annoncé la suspension de "l'ensemble des circulations ferroviaires dès jeudi soir" et ce jusqu'à une reprise progressive vendredi après-midi.

Dans les Hauts-de-France. De puissantes rafales sont aussi annoncées en soirée et dans la nuit. Elles pourraient s'étendre jusqu'à vendredi matin. Ainsi, le trafic TER dans les Hauts-de-France sera interrompu "toute la matinée de vendredi" et "jusqu'en milieu d'après-midi", a prévenu la SNCF.

De la houle et de la pluie en prime

De fortes vagues sont également annoncées. Elles pourraient atteindre 5 à 6 mètres sur l'Atlantique et la Manche. Il faudra donc être très prudent en mer et sur le littoral, même si les coefficients de marée restent modérés et peuvent limiter le risque de submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont quand même en vigilance jaune vagues-submersion à partir de la fin de journée. Une "aggravation de la vigilance vers du orange pour les départements de l'ouest Manche pour la pleine mer de jeudi soir vers 23h" est possible, prévient Météo France.

D'importantes précipitations sont, par ailleurs, à prévoir. Des pluies battantes s'abattent par l'ouest et s'étendent rapidement. Quelques chutes de neige restent possibles dans le centre-est, notamment du côté du Massif Central et de la Savoie. 3 départements restent en vigilance orange neige-verglas.