Tempête Goretti : la trajectoire se confirme, Paris impactée, toutes les prévisions
La tempête Goretti souffle sur la France ce jeudi 8 janvier. L'ouest du pays est particulièrement concerné, avec une vigilance particulière le long des côtes.
Après deux épisodes neigeux, la France fait face à une tempête ce jeudi 8 janvier. L'air froid est chassé, mais le temps s'agite. La tempête Goretti provoque de puissantes rafales. Cette dépression est aussi qualifiée de "bombe météo" car elle provoque une chute rapide de pression. Météo France précise que "la tempête Goretti circule en Manche entre jeudi soir et vendredi matin, selon une trajectoire un peu plus sud qu'envisagé hier, occasionnant donc des vents tempétueux sur une large partie nord-ouest du pays". Plus précisément, selon La Chaîne Météo, le vent devrait toucher "la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest de la Normandie de 17h à 21h", puis en soirée et pendant la nuit "la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France".
Météo France a alors placé 24 départements en vigilance orange vents violents dans l'après-midi de ce jeudi : le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes d'Armor, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, la Vendée, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise avec des rafales de l'ordre de 100 à 120 km/h dans les terres et jusqu'à 130 à 140 km/h sur le littoral. Ils sont accompagnés d'une petite trentaine de départements en vigilance jaune, mais surtout d'un département en vigilance rouge à partir de 21 heures : la Manche.
Pour jeudi 08 janvier 2026 :
???? 1 département en Vigilance rouge
???? 27 départements en Vigilance orange
Pour vendredi 09 janvier 2026 :
???? 1 département en Vigilance rouge
???? 29 départements en Vigilance orange
https://t.co/JGz4rTUvHP
Dans la nuit, la tempête va balayer une large partie du pays avec des rafales entre 80 et 100 km/h dans l'intérieur des terres "du nord de la Nouvelle-Aquitaine à l’Auvergne et sur une grande moitié nord du territoire, 90 à 100 km/h sur le littoral atlantique, et 100 à 120 km/h sur les côtes de la Manche, avec des pointes pouvant atteindre 140 km/h sur les caps les plus exposés", précise Météo France. Elle concernera encore l'extrême-nord du pays vendredi matin avant de s'évacuer par la Belgique.
Les prévisions détaillées et les perturbations
En Bretagne. Sur place, le paroxysme devrait être atteint entre 18h et 1h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, avancent les prévisionnistes de Météo Bretagne. Selon eux, les plus puissantes rafales seront enregistrées vers le littoral de la Manche. Elles pourront atteindre plus de 140 km/h. Il est ainsi question de 150 à 160 km/h entre Ouessant, la Côte des Légendes, la Côte de Granit Rose et la Côte d’Emeraude. Dans les terres, des pointes allant jusqu'à 100 voire 120 km/h sont possibles "du Val de Rance au Centre Armor jusque dans l’intérieur du Finistère", détaille-t-on. Au niveau des trains, l'axe Quimper-Landerneau sera stoppé ce jeudi dès 16h30, l'axe Guingamp-Paimpol dès 19h30, l'axe Dol de Bretagne-Saint-Malo dès 20 heures et enfin la ligne Plouaret-Lannion dès 22 heures.
En Île-de-France. En région parisienne, les rafales attendues peuvent atteindre 100 km/h pour "un épisode qui s'annonce durable", soit sur plusieurs heures. Les pointes des rafales sont prévues au nord de la région. Les transports en commun franciliens aussi seront perturbés. Des premières interruptions de trafic sont d'ores et déjà été annoncées sur le RER D. "Le trafic risque d’être perturbé de 18 heures jusqu'à demain midi", annonce la SNCF. Il en sera de même pour la ligne R.
En Normandie. La Manche sera particulièrement exposée avec les rafales les plus puissantes. Elles pourraient atteindre 150 à 160 km/h sur la côte et entre 130 et 140 km/h dans l'intérieur des terres à partir de la fin de journée et surtout dans la nuit. La SNCF a déjà annoncé la suspension de "l'ensemble des circulations ferroviaires dès jeudi soir" et ce jusqu'à une reprise progressive vendredi après-midi.
Dans les Hauts-de-France. De puissantes rafales sont aussi annoncées en soirée et dans la nuit. Elles pourraient s'étendre jusqu'à vendredi matin. Ainsi, le trafic TER dans les Hauts-de-France sera interrompu "toute la matinée de vendredi" et "jusqu'en milieu d'après-midi", a prévenu la SNCF.
De la houle et de la pluie en prime
De fortes vagues sont également annoncées. Elles pourraient atteindre 5 à 6 mètres sur l'Atlantique et la Manche. Il faudra donc être très prudent en mer et sur le littoral, même si les coefficients de marée restent modérés et peuvent limiter le risque de submersion. Le Finistère, les Côtes-d'Armor, la Manche, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine sont quand même en vigilance jaune vagues-submersion à partir de la fin de journée. Une "aggravation de la vigilance vers du orange pour les départements de l'ouest Manche pour la pleine mer de jeudi soir vers 23h" est possible, prévient Météo France.
D'importantes précipitations sont, par ailleurs, à prévoir. Des pluies battantes s'abattent par l'ouest et s'étendent rapidement. Quelques chutes de neige restent possibles dans le centre-est, notamment du côté du Massif Central et de la Savoie. 3 départements restent en vigilance orange neige-verglas.
10:00 - Les transports perturbés ce soir et demain matin
Après les perturbations liées à la neige, des suspensions des transports en commun sont déjà annoncées pour la soirée de ce jeudi et pour la journée de vendredi. La SNCF a déclaré qu'elle va "s'adapter" à l'arrivée de la tempête Goretti, comme l'a souligné le ministre des Transports. Des interruptions de trafic sont déjà anticipées en Normandie dès ce soir et jusqu'à demain après-midi sur "l'ensemble des circulations ferroviaires" et dans les Hauts-de-France sur les TER demain matin et jusqu'en milieu d'après-midi. En Bretagne, seules certaines lignes seront à l'arrêt, ce qui pourrait être le cas aussi côté Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Sur les TGV, la SNCF indique que "des limitations de vitesse, de parcours ou des suppressions sont à prévoir". En région parisienne, des difficultés de circulation sont annoncées sur le RER D vendredi suite à la tempête : "ce vendredi 9 janvier 2026, des vents violents sont attendus en début de matinée. Météo-France place notre région en vigilance orange pour la tempête Goretti. Le trafic sera totalement interrompu ce vendredi 9 janvier jusqu’à environ 9h, sur les axes suivants : Corbeil-Essonnes / Juvisy via Ris Orangis, Corbeil-Essonnes / Melun, Corbeil-Essonnes / Malesherbes. Par ailleurs, le trafic de la ligne D risque d’être perturbé du jeudi 8 janvier 18h au vendredi 9 janvier 12h". De même, "le trafic de la ligne R risque d’être perturbé du jeudi 8 janvier 18h au vendredi 9 janvier 12h".
09:10 - Des rafales puissantes annoncées
Le département de la Manche pourrait connaitre des rafales sur la côte jusqu'à 160 km/h. Il faudra être très prudent. Dans les terres aussi, les bourrasques seront violentes. Météo France a dévoilé une carte précisant la puissance des rafales attendue.
???????? La tempête #Goretti va traverser le pays jeudi fin de journée et dans la nuit : très fortes rafales de #vent et risque important de vagues-submersions.— Météo-France (@meteofrance) January 8, 2026
Elle abordera les côtes de la Bretagne dès la fin de l’après-midi, puis le nord et l’ouest.
https://t.co/SBcDaJ44jS
08:53 - La tempête Goretti arrive en France en fin de journée, la trajectoire se précise
Le vent va souffler en France ce jeudi. La tempête Goretti va arriver cet après-midi par la Bretagne avec des rafales jusqu'à 130 km/h sur les côtes et sur la pointe bretonne. En soirée, elle se décale vers la Normandie, les Hauts-de-France mais également l'Île-de-France. "On attend 90 à 120 km/h dans les terres, mais les vents les plus violents se produiront sur les côtes de la Manche, avec des rafales pouvant atteindre les 150 km/h, localement 170 km/h sur le Cotentin. Prudence et limitez vos déplacements autant que possible", prévient La Chaine Météo. Vendredi matin, la tempête se poursuivra sur les Hauts-de-France, avec des rafales encore jusqu'à 120 km/h. Elle s'évacuera par le nord en fin de matinée.
07/01/26 - 23:31 - Enedis "sur le pied de guerre" en Bretagne
Auprès d'Ici Bretagne, Enedis a confié se préparer aux éventuelles coupures d'électricité que pourrait engendrer la tempête Goretti. Alors que, selon les prévisionnistes de Météo Bretagne, le paroxysme devrait être atteint entre 18h et 1h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi, Enedis se dit "sur le pied de guerre". "Du matériel supplémentaire a été prépositionné. Une partie est arrivée ce mercredi, l'autre arrivera ce jeudi", explique Pascal Pouzac, le directeur d'Enedis en Bretagne, à ICI Breizh Izel. Et d'ajouter : "Ce matériel arrive sous forme de kits FIRE [Force d’Intervention Rapide d’Électricité], avec des morceaux de câbles, des isolateurs et différents équipements. Ces kits sont stockés à l'année dans des centres gérés par Enedis, partout en France."
07/01/26 - 22:37 - Découvrez la carte des fortes rafales attendues avec l'arrivée de la tempête Goretti
Si jusqu'à 140 km/h sont attendus sur les côtes de la Manche, à l'intérieur des terres, des rafales comprises entre 60 et 100 km/h sont également prévues. Voici la carte des prévisions en vue de l'arrivée de la tempête Goretti :
La tempête #Goretti se met en place dès l’après-midi de jeudi. Dans la nuit de jeudi à vendredi, elle balaye une large partie du pays.— Météo-France (@meteofrance) January 7, 2026
De très fortes rafales de vent sont attendues, ainsi qu'un risque important de vagues submersions.
https://t.co/RLKLpyNrnM