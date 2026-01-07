"Que celui qui ne fait pas d'erreur lève le doigt" : l'étonnant hommage du curé de Saint-Tropez à Brigitte Bardot

Ce mercredi 7 janvier, s'est tenue la cérémonie des obsèques de Brigitte Bardot à l'église Notre-Dame de l'Assomption à Saint-Tropez. A cette occasion, le curé a tenu un discours quelque peu étonnant.

Un dernier hommage a été rendu à l'icône française, à la renommée mondiale, Brigitte Bardot, ce mercredi 7 janvier Ses obsèques se sont déroulées à Saint-Tropez, dans le Var. Une ville que BB affectionnait tout particulièrement. La messe d'hommage à l'Église ainsi que l'enterrement au cimetière marin de la ville qui s'en suivait étaient fermés au public. Cependant, un hommage ouvert s'est tenu au parc voisin dans l'après-midi.

En plus de la présence de la famille de la défunte lors de cette cérémonie très émouvante, plusieurs personnalités publiques ont fait le déplacement dont Marine Le Pen, l'activiste Paul Watson ou encore la chanteuse Mireille Mathieu qui a chanté dans la basilique. Son fils Nicolas Charrier était là. Ses apparitions publiques sont tellement rares qu'il a même dû se présenter et décliner son identité à l'entrée de l'église, rapporte BFMTV. Simplicité était le mot d'ordre pour cette journée commémorative. "Une cérémonie à son image, avec celles et ceux qui l'ont connue et aimée", a déclaré Bruno Jacquelin, directeur des relations publiques de la fondation dont elle est à l'origine.

La cérémonie religieuse, menée par le curé Jean-Paul Gouarin, a débuté peu après 11 heures à Notre-Dame de l'Assomption et a duré près d'1 heure et demie. Dans un cadre de stricte intimité, le religieux a notamment lu les mots touchants de la nièce de la figure mythique du cinéma français, qui n'a pu être présente "Avec toi, je perds une seconde mère" a-t-il dit devant les proches de BB. Mais un passage en particulier a agité la toile et a d'ailleurs été reprise par BFM.

L'homme a manifestement été très gêné en évoquant les polémiques qui ont émergé lors de la mort de Brigitte Bardot, avec les réactions de personnalités publiques rappelant ses condamnations pour injures et pour racisme. "Je ne veux pas parler de ce qu'elle a fait. Tout le monde le sait, ce qui est vrai, ce qui est faux. [...] Tous, nous faisons des erreurs. Que celui qui n'en fait pas lève le doigt. Vous avez au moins la discrétion de ne pas lever le doigt ! C'est bien. Mais voilà, il faut toujours voir le meilleur. Le pire ne nous appartient pas. Nous on essaie d'être positifs, d'être très bien. Amen". Des propos qui ont tellement étonné le journaliste Jean-Michel Apthatie qu'il a commenté ce discours en le comparant à "un sketch des Inconnus".