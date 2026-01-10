Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 10 janvier 2026, 4 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du Loto de ce samedi 10 janvier. La FDJ vous offre la chance de remporter la somme de 4 millions d'euros !

4 millions d'euros sont en jeu ce samedi 10 janvier au Loto. Cela représente un changement de vie certain ! Vous pourriez dire adieu à vos problèmes financiers, vous faire plaisir avec une nouvelle voiture ou un voyage, finir de rembourser vos crédits et terminer les rénovations de votre maison ! Mais après s'être demandé ce qu'on ferait si on gagnait 4 millions d'euros au Loto, on peut aussi se questionner sur le fait de le dire à ses proches. Vous feriez quoi ? Le dilemme est rude… Le dire à ses proches pour partager la bonne nouvelle et les faire profiter, mais en prenant le risque d'attiser la jalousie, ou devoir en profiter seul et vivre dans le secret. Dans une enquête menée en Pennsylvanie (États-Unis), 83% des personnes interrogées assurent qu'elles ne le diraient à personne si elles gagnaient à la loterie.

C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne connaît pas le nom des gagnants du Loto. C'est à eux de se présenter à la FDJ avec leur ticket gagnant. Sur celui-ci, il faut qu'il y ait les cinq bons numéros et le bon numéro chance !