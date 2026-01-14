Versailles. Un roi reçu au château en grandes pompes, il n'est autre que le descendant de Louis XIV

À Versailles, la visite d'un souverain a pris une dimension particulière. Le descendant direct de Louis XIV a été reçu au château, accompagné d'Emmanuel Macron.

Ce mardi 13 janvier 2026, le château de Versailles a accueilli une visite dont le symbole historique et diplomatique est assez extraordinaire : le descendant de Louis XIV a été reçu officiellement dans le palais de son ancêtre. Voilà qui est peu banal. De quoi s'agit-il ? Du roi Felipe VI d'Espagne : le souverain espagnol est un descendant direct de la dynastie des Bourbons, issue de Louis XIV. Il s'est est rendu dans l'ancienne résidence des rois de France, dans le cadre d'un déplacement officiel.

Comme le rapporte l'AFP, le roi d'Espagne a été reçu en présence du président de la République française pour une visite mêlant culture et relations bilatérales. "Ce moment culturel a mis à l'honneur les liens historiques, politiques, humains et artistiques qui unissent la France à l'Espagne", a réagit l'Elysée.

Felipe VI appartient à la branche espagnole de la maison de Bourbon, fondée au début du XVIIIᵉ siècle par Philippe V, petit-fils de Louis XIV. Le Roi-Soleil avait alors imposé son petit-fils sur le trône d'Espagne, scellant durablement les liens entre les deux monarchies. Plus de trois siècles plus tard, cette filiation demeure au cœur de l'histoire européenne, même si la monarchie n'a plus du tout de pouvoirs exécutifs déterminants.

La visite s'est notamment articulée autour de l'exposition consacrée au Grand Dauphin, fils de Louis XIV et père de Philippe V. Intitulée "Le Grand Dauphin (1661-1711), fils de roi, père de roi et jamais roi". Elle est présentée au château de Versailles jusqu'à la mi-février. Cette exposition met en lumière une figure centrale mais longtemps restée dans l'ombre, dont la descendance a profondément marqué l'histoire du continent.

Cette exposition retrace le rôle politique et culturel du Grand Dauphin, à travers plusieurs centaines d'œuvres, de portraits et d'objets d'époque. Elle permet de comprendre comment Versailles fut non seulement un centre du pouvoir français, mais aussi un lieu d'influence internationale.