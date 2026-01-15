Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 15 janvier 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Parviendrez-vous à parier sur les résultats gagnants EuroDreams ? Réponse à l'heure du tirage !

Ce jeudi 15 janvier, la Française des jeux et ses homologues européens proposent à nouveau un tirage EuroDreams. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream.

Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'EuroDreams, sachez qu'il s'agit d'un jackpot exceptionnel. En temps normal, 20 000 euros par mois pendant trois décennies sont promis. Reste qu'il sera toujours aussi difficile de trouver le résultat EuroDreams du jour : une chance sur 19 191 900, si on ne parie que sur une combinaison. Quoi qu'il en soit, les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21 heures-22h30.

Ce qu'il faut savoir sur le tirage EuroDreams

Sur son site, la FDJ indique qu'il n'est pas forcément nécessaire de parier sur le résultat EuroDreams gagnant dans sa globalité pour pouvoir remporter un petit quelque chose. Dès que deux chiffres de la combinaison, hors numéro Dream, sont bons, un joueur peut espérer avoir gagné un petit quelque chose. Il va de soi que plus un joueur a des numéros communs avec la combinaison gagnante du jour, plus son gain est important.