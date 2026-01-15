Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 15 janvier 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. La super cagnotte du tirage EuroDreams a-t-elle enfin été remportée ? Les résultats sont à présent disponibles.

Ce jeudi 15 janvier 2026, la Française des jeux et ses homologues européens proposaient à nouveau un tirage EuroDreams. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à 30 000 euros - et non les 20 000 euros habituels - par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de six chiffres et d'un numéro Dream.

Selon la répartition des gains affichée sur le site de la Française des jeux ce jeudi soir, il n'y a cependant pas eu de grand vainqueur. Aucun gagnant au rang un ni au rang deux est ainsi rapporté. Pour trouver les premiers petits chanceux du soir, il faut regarder au troisième rang. Là, quelque 109 grilles cochées de cinq des six bons chiffres, dont 35 validées en France, permettent à leurs propriétaires respectifs de repartir avec 602,10 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats EuroDreams du jour :

Tirage du jeudi 15 janvier 2026 1 - 5 - 9 - 10 - 30 - 35 2

Ce qu'il faut savoir sur le tirage EuroDreams

Prochain rendez-vous, lundi. Trente mille euros par mois pendant trente ans seront donc à nouveau en jeu. Toutefois, sur son site, la FDJ indique qu'il n'est pas forcément nécessaire de parier sur le résultat EuroDreams gagnant dans sa globalité pour pouvoir remporter un petit quelque chose. Dès que deux chiffres de la combinaison, hors numéro Dream, sont bons, un joueur peut espérer un gain. Il va de soi que plus un joueur a des numéros communs avec la combinaison gagnante du jour, plus le montant est important.

Petite question et pas des moindres : dans ces circonstances, combien de chance a un joueur de gagner à la loterie EuroDreams ? Selon le site de la FDJ, l'EuroDreams offrirait une fréquence de gains "intéressante", qui plus est "supérieure à celle du Loto ou de l'Euromillions – My Million, hors options de jeu". Ainsi, en jouant à l'EuroDreams un participant a une chance sur 4,66 de remporter un gain, petit ou gros !