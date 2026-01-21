Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce mercredi 21 janvier 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Les deux millions d'euros qui étaient mis en jeu ce mercredi 21 janvier 2026 au tirage Loto ont-ils été remportés ? Les résultats sont disponibles !

Fin du suspense. Le tirage Loto de ce mercredi 21 janvier 2026 a eu lieu. Deux millions d'euros étaient mis en jeu pour l'occasion. La cagnotte minimale à ce jeu de hasard. Il faut dire que lundi, lors du précédent tirage, quelqu'un était parvenu à parier sur le résultat Loto. De fait, les compteurs avaient été remis à zéro… ou plutôt donc, deux millions. Alors, la chance était-elle au rendez-vous ce mercredi soir ? Il semblerait que… non.

Pas de vainqueur au premier, ni au deuxième rang a priori. Il faut regarder au troisième rang pour réaliser que 12 grilles cochées correctement de quatre des cinq bons chiffres et du numéro étoile ont permis à chacun de leur détenteur de remporter 17 843 euros. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour :

Tirage du Loto du mercredi 21 janvier 2026 25 - 27 - 29 - 40 - 45 10

Joker+ : 5 789 749

Option 2nd tirage : 9 - 15 - 26 - 27 - 39

10 codes gagnants : N77849784 - J29980186 - B15774707 - L17018641 - Q53677202 - T49009414 - Q74603659 - H02301603 - N81503524 - G85227136

Cet incroyable tirage Loto qui se profile

Si ce mercredi soir il n'a pas dû y avoir foule au portillon, le jackpot n'étant pas des plus attractifs, la Française des jeux annonce déjà sur son site internet qu'elle organisera exceptionnellement un super Loto à l'occasion du vendredi 13 février. Date particulière pour les joueurs et les superstitieux, le vendredi 13 est considéré comme un jour qui porte malheur pour certains, mais bonheur pour d'autres. Pour les plus téméraires, sachez que 13 millions d'euros minimum seront mis en jeu.

Ce sera l'occasion de tester, plus que jamais, sa chance. À noter également que 50 codes gagnants à 20 000 euros seront tirés au sort, contre 10 en temps normal. Mais tout cela aura un coût pour les participants. Si certains remporteront de beaux gains, l'ensemble des joueurs devra s'acquitter de 3 euros, au lieu de 2,20 euros. Mais après tout, si c'est pour remporter 13 millions d'euros… Le jeu en vaut clairement la chandelle.