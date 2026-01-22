Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 22 janvier 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 22 janvier 2026. Quelqu'un parviendra-t-il à trouver les résultats gagnants ?

Décidément, la chance n'est pas au rendez-vous en ce moment à l'EuroDreams. Depuis plusieurs semaines déjà, la Française des jeux et ses homologues ont mis en place une cagnotte exceptionnelle. Mais, faute de vainqueur, celle-ci est inlassablement remis en jeu. Et contrairement au Loto ou à l'Euromillions, tirage après tirage EuroDreams, le jackpot reste le même. Ce jeudi 22 janvier 2026, ce sont donc 30 000 euros par mois pendant trente ans qui sont à nouveau proposés aux participants, au lieu de 20 000 euros par mois.

Les chances de trouver le résultat EuroDreams restent les mêmes : une sur 13 191 900. En effet, en participant à ce jeu de hasard, les joueurs doivent cocher au moins six chiffres parmi 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. Que le meilleur gagne ! Il est possible de valider sa grille moyennant 2,50 euros, en point de vente FDJ ou directement depuis son canapé sur l'application ou le site internet jusqu'à 20h15. Tous les résultats EuroDreams seront dévoilés ici même d'ici 22 heures :

Cette étonnante confidence de Christophe Beaugrand

Interrogé au micro de RTL, Christophe Beaugrand, qui présente les tirages de la FDJ, parmi lesquels ceux de l'EuroDreams, s'est laissé aller à quelques confidences mercredi. Après être brièvement revenu sur son salaire, certes "moins" impressionnant que cela a pu l'être à une époque, mais "toujours très bien payé" selon lui, Christophe Beaugrand a fait une révélation des plus surprenantes. Selon lui, il porterait malheur aux joueurs de la FDJ.*

"À la Française des Jeux, ils m'adorent. Je fais monter les cagnottes. Si jamais vous voyez que c'est moi sur le planning, ne jouez pas. Ça ne sert à rien !" s'est-il amusé alors que les victoires sont rarement annoncées par lui sur le plateau de la Française des jeux. Reste à savoir qui des autres présentateurs, à l'inverse, pourrait porter le plus chance...