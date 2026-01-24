Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 janvier 2026, 3 millions à remporter [EN DIRECT]

Ce samedi 24 janvier 2026, la Française des jeux [FDJ] propose de remporter 3 millions d'euros au tirage du Loto. Aurez-vous de la chance ce soir ? Retrouvez les résultats du tirage d'aujourd'hui.

Quelqu'un remportera-t-il la cagnotte du Loto proposée par la FDJ, ce samedi 24 janvier 2026 ? 3 millions d'euros sont à remporter ce soir. Parviendrez-vous à vous hisser parmi les heureux gagnants ? Retrouvez les résultats dès leur publication ci-dessous.

Au cours de la semaine, il y a en général trois tirages du loto : le lundi, le mercredi et le samedi. Pour participer au tirage de la FDJ, il est possible de remplir une grille numérique.

Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le site de la FDJ, créez votre compte joueur en quelques clics, créditez votre compte du montant de votre choix [minimum 5 €] et n'oubliez pas de valider vos grilles de loto avant 20 h 15 ! Chaque semaine, le tirage loto est effectué vers 20 h 20 et les résultats du loto sont à retrouver ici à partir de 20 h 45.

Il vous est aussi possible de remplir une ou des grilles directement chez votre buraliste, s'il est agréé à la Française des jeux.

Ce samedi, 3 millions sont à remporter au tirage du Loto, bonne chance à toutes et à tous !