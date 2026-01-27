Bretagne. Leur invention permet de "voler sous l'eau", le succès est si grand que Decathlon va la mettre en vente

Et si l'on vous disait qu'il était possible de voler, mais sous l'eau ? Grace à cette invention de deux architectes bretons, c'est devenu possible.

C'est une belle histoire humaine mais aussi le début d'une success-story. Deux ingénieurs en architecture navale ayant fondé leur entreprise, Nereis Ocean, sont à l'origine d'une invention qui pourrait bouleverser le marché de la plongée sous-marine de divertissement. Originaire de Bretagne, ces deux trentenaires ont choisi la ville de Crozon pour établir leur société. Ils ont vu en ce territoire l'opportunité de créer et de travailler dans un cadre naturel, face à l'océan atlantique.

Si les amateurs de plongée peuvent déjà respirer sous l'eau, s'y déplacer... Ils vont pouvoir développer une nouvelle aptitude : "voler sous l'eau". Ce n'est pas une blague. Le binôme breton a créé une "aile à la forme de nageoires de baleines" ayant une envergure de 90 cm et un largesse de 25 cm, explique Actu.fr. Pour "voler", c'est simple, il faut utiliser le "deep foil" qui permet de plonger ou de nager, à la surface et en immersion dans l'eau.

Il suffit de tenir cet outil bras tendus devant soi , tout cela en palmant, ce qui permet à l'utilisateur d'avancer sous l'eau. Les deux architectes, Paul François et Emilia Perdigan, assurent que l'engin permet "d'accompagner le mouvement naturel du nageur" par cette aile hydraulique. "C'est une sensation assez grisante, on a l'impression de glisser sous l'eau, comme si on volait…", décrivent-ils à nos confrères d'Actu.fr.

Cette invention s'adresse aussi à un public rencontrant des difficultés sous l'eau, moins à l'aise ou en début d'apprentissage de nage : les seniors et les enfants. Les adolescents ont aussi montré un intérêt pour le produit, indique le technopole de Brest, notamment parce qu'il est adapté à la nage libre et à l'apnée sous-marine,

L'entreprise de François et Emilia, Nereis Ocean, produit des Deep foil par impression 3D, sur demande. Avec ce mode de fonctionnement, les créateurs s'assurent d'un mode de fabrication durable et de la garantie des produits qualitatifs. La société suit un modèle artisanal et éco-conçu : le PETG, un matériel recyclé, est intégré au produit.

Avec le Deep foil, Nereis Ocean fait toutefois face à une forte demande et à plusieurs défis. L'entreprise a connu un début très réussi, puisqu'elle a atteint en à peine un mois son objectif annuel de vente. Nereis Ocean passe désormais à la vitesse supérieure : leur produit va être développé de manière industrielle, on le trouve en vente sur le site internet de la société et prochainement dans les magasins Decathlon, rapporte actu.fr. Le prix a été fixé à 95 euros. Et ce n'est que le début de l'histoire : "Notre objectif est, dans un premier temps, de bien nous développer en France. Nous avons plein d'idées d'autres déclinaisons, nous planchons dessus", se réjouit Émilia Perdigon à Actu.fr.