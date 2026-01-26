C'est "l'île au rhum" : un paradis qui fait rêver le monde entier depuis les années 70

Surnommé "l'île Bacardi", ce confetti d'1 km² posé sur l'eau a fait le tour du monde sans que personne ne sache le situer.

Pendant des décennies, le monde entier a vu cet îlot partout : sur les affiches, à la télévision, sans forcément connaître son nom. Tout commence dans les années 1970, quand une célèbre marque de rhum choisit ce confetti de terre posé sur l'océan pour une campagne publicitaire planétaire. Les images de fête, de liberté et de cette mer turquoise deviennent si iconiques que l'île perd son nom officiel pour devenir "l'île Bacardi", le sanctuaire ultime de la dolce vita caribéenne.

Pourtant, ce paradis a un nom : Cayo Levantado. Pour le trouver, il faut mettre le cap sur la côte nord-est de la République dominicaine, au cœur de la baie de Samaná. Ce minuscule récif corallien ne culmine qu'à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer et semble flotter comme un mirage à quelques minutes de bateau de la côte.

Cayo Levantado en République dominicaine. © Roxana - stock.adobe.com

Sur place, la légende prend vie à Playa Grande : on se trouve sur un sable d'une blancheur irréelle avant de plonger dans une eau à la température parfaite... C'est littéralement le royaume du farniente, où l'on déguste la vraie recette d'une piña colada servie directement dans un ananas vidé.

Mais le spectacle est aussi sous-marin. Sous la surface, les jardins de coraux qui entourent l'île forment des nurseries grouillantes de vie, où les poissons tropicaux (poissons-perroquets, chirurgiens bleus et parfois des petites raies) offrent aux amateurs de snorkeling un aquarium naturel à ciel ouvert. Et entre janvier et mars, le décor prend une autre dimension : la baie de Samaná accueille des milliers de baleines à bosse venues se reproduire. Depuis les rives de l'île, vous pouvez observer les sauts spectaculaires de ces géantes de 30 tonnes. Un moment complètement hors du temps !

Le saut d'une baleine à bosse dans la baie de Samaná. © jose - stock.adobe.com

Enfin, vous vous doutez bien que l'expérience passe aussi par les papilles. La star locale est le "Pescado con Coco", un poisson frais pêché le matin même et nappé d'une sauce onctueuse au lait de coco. Entre deux baignades, on croque dans des Yaniqueques, de fines galettes frites croustillantes, et on craque pour une langouste grillée au feu de bois, proposée par les pêcheurs directement sur la plage.

Cayo Levantado est bien plus qu'une simple escale pour touristes en quête de soleil : c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de grands espaces pour contenir une nature si grandiose. De l'icône publicitaire des années 70 au sanctuaire écologique d'aujourd'hui, la petite "île au rhum" est l'escale indispensable pour quiconque veut goûter enfin au mythe des Caraïbes.

Si on vous a convaincus du voyage, envolez-vous depuis la France vers Punta Cana ou Saint-Domingue (environ 9h de vol). De là, rejoignez la péninsule de Samaná en voiture ou en bus (2h30 à 4h de route selon votre point de départ). Une fois au port de Samaná, des bateaux-taxis vous déposent sur l'île en seulement 15 minutes. A vous la vie rêvée !