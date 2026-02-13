À 30 ans, elle a quitté son emploi pour ouvrir une boulangerie : aujourd'hui, ses deux boutiques lui rapportent une fortune

Cette boulangère amateure a décidé de lancer sa propre entreprise. Sa boutique dégage aujourd'hui un chiffre d'affaires à 7 chiffres.

L'ennui professionnel et le désir de reconversion touchent de nombreux salariés en quête de sens, de renouveau, ou de meilleurs revenus. Pour cette salariée, le déclic a eu lieu en 2022. Diplômée en administration des affaires, avec une spécialisation en marketing, elle occupait alors un poste d'assistante de direction. Pourtant, sa véritable vocation s'était dessinée bien plus tôt, lors de ses premières expériences dans une boutique de cupcakes entre 16 et 20 ans, une activité qu'elle avait adorée, comme elle l'a raconté à CNBC make it.

Même durant sa carrière de salariée, Abi n'a jamais délaissé les fourneaux. En rentrant du travail, elle passait ses soirées à confectionner des gâteaux et des douceurs sucrées. Encouragée par les retours enthousiastes de ses proches, elle saute le pas en novembre 2022, en ouvrant sa propre enseigne, baptisée Batter. "Depuis toute petite, j'ai toujours su que je voulais travailler à mon compte. Je voulais pouvoir gérer mon emploi du temps et gagner mon propre argent", a-t-elle expliqué.

© 123RF

Si elle envisageait initialement de commercialiser des muffins ou des cupcakes, Abi Caswell, une Américaine de 30 ans résidant à Hammond, a finalement pivoté vers les biscuits pour surfer sur l'engouement suscité par les grandes chaînes spécialisées. Mais ce ne fut pas facile "On a fait tellement de fournées de biscuits ratés. Ils n'étaient jamais vraiment réussis parce que je n'y connaissais rien. Du coup, à chaque fois que j'en faisais un, j'apprenais quelque chose de nouveau", se rappelle-t-elle.

Le succès ne s'est pas fait attendre. Dès la première année, la boutique a généré un chiffre d'affaires à six chiffres. Cette dynamique fulgurante a permis à l'entrepreneuse de quitter son emploi salarié dès le printemps 2022 pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle activité. En décembre 2024, une seconde boutique, nommée Bratt, a vu le jour à La Nouvelle-Orléans. Aujourd'hui, avec une équipe de huit employés, le chiffre d'affaires cumulé des deux établissements atteint désormais les sept chiffres.

Cette ascension spectaculaire a toutefois exigé des sacrifices considérables. Abi Caswell a révélé avoir passé jusqu'à 18 heures par jour dans sa boulangerie pour satisfaire une demande massive. Ses efforts ont finalement été couronnés de succès : elle a reçu le prix de l'entreprise révélation de l'année décerné par la chambre de commerce de Tangipahoa pour son entreprise "Bratt" et les délicieux biscuits qu'elle y vend.