C'est le parc le plus sous-coté d'Île-de-France, il offre la meilleure vue sur la Seine

C'est une pépite francilienne à découvrir d'urgence, surtout quand le soleil pointe le bout de son nez !

Oubliez la foule de touristes au jardin du Luxembourg ou les pentes saturées de monde des Buttes-Chaumont. Pour respirer enfin au calme, il faut parfois oser quitter la capitale ! À seulement 30 minutes de la gare Saint-Lazare, ce poumon vert de 5 hectares est largement ignoré des Parisiens, il offre pourtant l'un des panoramas les plus spectaculaires de la région Île-de-France.

Des jardins en terrasse, un château aux airs de conte de fées et des bassins sculptés qui descendent vers la vallée... On y vient pour flâner loin de l'agitation parisienne, admirer des œuvres d'art en plein air et profiter d'un horizon dégagé. L'aménagement, repensé dans les années 80, s'inspire directement du célèbre parc de Saint-Cloud. Le clou du spectacle ? Une terrasse monumentale qui surplombe la Seine et ses péniches.

Vue sur la Seine à Conflans-Sainte-Honorine. © Studio Laure - stock.adobe.com

Ce joyau, c'est le parc du Prieuré, situé à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. À peine descendu du Transilien ligne J, vous changez d'époque. Si le lieu a longtemps accueilli des moines au Moyen Âge qui y gardaient les reliques de Sainte-Honorine, son look actuel est beaucoup plus romantique.

Le château qui trône au milieu du parc, avec son style mélangeant Renaissance et gothique, a été transformé au XIXe siècle en une résidence privée somptueuse. C'est désormais un spot unique qui mélange nature et patrimoine insolite. On peut d'ailleurs y admirer une magnifique serre d'époque !

Parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine. © Studio Laure - stock.adobe.com

À quelques jours de la Saint-Valentin, ce parc s'impose comme l'alternative idéale aux rendez-vous clichés en plein Paris. Ses recoins cachés et son style "vieille Europe" en font l'endroit le plus romantique du département. En plus de la balade, le château abrite le Musée de la batellerie, le plus important de France. Vous pouvez y découvrir des maquettes fascinantes et l'histoire fluviale de la ville avant d'aller observer, depuis le belvédère, les vraies péniches qui naviguent en contrebas.

C'est vraiment le spot parfait pour s'évader sans subir la foule le week-end ! Pour ne rien gâcher, l'accès à ce parc est simplissime : 30 minutes de trajet et une courte marche depuis la gare suffisent pour changer d'ambiance. Le site accueille aussi des événements comme le "Printemps de la batellerie" en mai, avec concerts et animations au bord de l'eau. Mais pour l'heure, c'est son calme et son panorama qui en font une destination parfaite pour emmener votre moitié en balade...