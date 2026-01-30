Météo : les détails de ce week-end bien pluvieux (mais avec une bonne nouvelle)

Il va être difficile de vraiment profiter du week-end au vu de la météo très instable qui se profile. Il y a cependant un élément qui sera apprécié.

Le temps est très variable cette semaine. La pluie revient régulièrement et ce vendredi 30 janvier encore, une perturbation active arrive par l'ouest et touche progressivement une large moitié nord du pays. Des rafales de vent soufflent sur la pointe bretonne. Le week-end ne s'annonce pas meilleur. Le défilé de perturbations va se poursuivre.

Dès samedi, les pluies concernent de nombreuses régions. Si la matinée sera surtout nuageuse au nord et plus agitée au sud, les pluies vont s'étendre l'après-midi du nord-ouest à l'Aquitaine. Elles peuvent prendre la forme de bruine sur la moitié nord, mais aussi être assez fortes comme dans le sud-ouest de la France, avec un risque de caractère orageux du côté des Pyrénées. De puissantes rafales de vent sont également possibles. Dans le sud-est, les précipitations seront plus conséquentes en matinée avant une accalmie.

Dimanche, il en sera de même avec de la pluie, notamment en Bretagne, en Normandie et jusque dans l'Allier en matinée, alors que des éclaircies feront leur retour dans le sud-est du pays. La tendance à l'amélioration sera vraiment perceptible sur la PACA et la Corse. Dans les Hauts-de-France, les matinées pourraient être marquées par du brouillard qui aura du mal à se lever. Le vent va nettement se calmer et le temps s'améliorer sur l'arc atlantique dans l'après-midi. Les précipitations seront plus persistantes dans le centre.

© WXCharts

Il y a toutefois une bonne nouvelle : les températures, déjà bien de saison, seront à la hausse. Il faut compter entre 6 et 10 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 14 dans la partie sud malgré les averses. Dimanche, il fera encore meilleur : il est annoncé jusqu'à 10 degrés à Paris et Lyon, 12 à Bordeaux, 13 à Nantes, 14 à Marseille, 15 à Perpignan et même 17 à Biarritz. Le climat sera agréable dans le sud-est car le ciel se sera bien dégagé.

La neige ne sera toutefois pas totalement absente. Dans les Pyrénées, elle sera conséquente au-dessus de 1800 mètres et pourra tomber à partir de 1300 mètres. Une bonne nouvelle pour les stations de ski à une semaine des premières vacances scolaires.

C'est une météo assez similaire qui semble se dessiner la semaine prochaine, avec une persistance de la douceur, mais aussi des passages pluvieux. Un risque d'épisode méditerranéen est même signalé au niveau du PACA et des Cévennes pour le début de semaine. S'il n'y a donc pas besoin de sortir les gros manteaux d'hiver, le parapluie ou la capuche semble indispensable.