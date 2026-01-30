Manifestation des policiers en France : où sont les mobilisations ce samedi 31 janvier ?

De nombreuses manifestations de policiers sont prévues partout en France, samedi 31 janvier 2026. La profession "appelle à l'aide" et espère une "prise de conscience citoyenne".

Alors que les policiers ont prévu de manifester samedi 31 janvier 2026, place de la Bastille à Paris et dans 23 autres villes de l'Hexagone dans le cadre d'une "mobilisation citoyenne", le syndicat Alliance Police appelle les Français à défiler à leurs côtés. "La police a besoin de vous. Venez manifester votre soutien pour une police respectée et protégée !", écrit le syndicat dans un tract annonçant la manifestation prévue dans la capitale à partir de 11 heures.

L'objectif ? Dire "stop aux promesses sans actes, stop à l'effondrement de l'autorité, stop à l'insécurité, stop à l'impunité". Pour certains, cette occasion est la dernière pour tenter de se faire entendre et de mobiliser autour d'une profession en immense souffrance ces dernières années. "On appelle à l'aide, c'est la seule solution qu'il nous reste, il faut une prise de conscience citoyenne", déclarait Fabien Vanhemelryck, secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale au micro de RMC jeudi 29 janvier.

"Je pense qu'un policier, c'est le défouloir de la France. On veut s'attaquer à l'Etat, mais comme c'est difficile à l'atteindre, ils s'attaquent aux institutions de l'Etat : les mairies, les pompiers, les fonctionnaires de police", déplorait déjà cette semaine Louis, le policier de la BAC de Tourcoing sauvagement agressé le 11 septembre dernier en pleine rue par cinq adolescents âgés de 15 à 19 ans auprès de BFMTV/RMC. "C'est l'exemple concret de ce qu'on dénonce dans cette mobilisation (...) Des collègues sont épuisés physiquement et psychologiquement et celui de Tourcoing sera choqué pendant longtemps", alerte Fabien Vanhemelryck.

"Aujourd'hui, on nous abandonne"

Par voie de communiqué, Alliance Police nationale appelait déjà à la mobilisation pour cette journée du 31 janvier en décembre dernier. Le syndicat dénonçait "l'incertitude politique", des "renoncements répétés" et "des budgets chaque année insuffisants". "Sans effectifs, sans moyens et sans fermeté, aucune sécurité n'est possible", écrit le syndicat, qui veut dire "STOP à l'insécurité et à l'impunité". "Nos collègues assurent la sécurité des Français avec professionnalisme et courage, mais sans les moyens humains, matériels, logistiques et juridiques nécessaires".

Dans les rangs de la police, le mal est profond. Pour certains, c'est même un sentiment d'abandon qui prédomine, comme l'explique le secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale : "on sait que la population protège et aime sa police mais bientôt, on ne pourra plus assurer la sécurité des personnes et des biens, aujourd'hui on nous abandonne", regrette-t-il. "Etre policier, c'est une vocation", pourtant, le danger sur le terrain est devenu incontrôlable.

Des manifestations partout en France, la liste complète

"On a des gens qui nous appellent pour un tapage nocturne, et derrière ce sont des dizaines de jeunes qui nous attendent avec des mortiers d'artifices. C'est un piège et ils veulent nous tuer", alerte Perrine, policière à Paris, toujours auprès de RMC. Pour Fabien Vanhemelryck, "il n'y a plus une intervention qui se passe bien (...) il y a un danger plus fort qu'avant", ressent-il.

Ce samedi 31 janvier, dans toutes les villes concernées, le top départ des manifestations est fixé à 11 heures. À Paris (place de la Bastille), Lille (Grand-Place), Arras (place Maréchal-Foch), Marseille (Ombrière du Vieux-Port), Nice (place Masséna), Ajaccio (place de la gare), Lyon (place Maréchal-Lyautey), Clermont-Ferrand (place Gaillard), Grenoble (Hôtel de police), Dijon (Hôtel de police), Bordeaux (Hôtel de ville), Pau (Hôtel de ville), La Rochelle (parvis de la gare), Toulouse (devant la préfecture), Perpignan (place du Castillet), Nîmes (devant la préfecture), Rouen (Hôtel de ville), Nantes (Hôtel de police), Rennes (Hôtel de préfecture), Orléans (place du Martrois), Reims (Square Colbert), Strasbourg (Hôtel de police) et Metz (Hôtel de ville), pour la métropole. Sans oublier un départ à 10 heures à La Réunion devant la préfecture de police de Saint-Denis.