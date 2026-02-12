Les Français se voient bien plus jeunes qu'ils ne le sont : voici l'écart entre l'âge réel et l'âge ressenti

Quel rapport ont les Français à leur âge ? Une étude montre qu'ils ont majoritairement le sentiment d'être plus jeunes, et pas seulement de quelques années !

Le rapport à l'âge varie selon chaque personne. Il peut parfois conditionner la façon de penser ou d'agir. Tout peut être question de perception. C'est ce que montre un récent sondage OpinionWay pour Clariane, auprès de 2530 Français. Il a mis en avant que la majorité des Français tendent à se sentir plus jeunes que leur âge, en prenant notamment en compte leur forme physique, leur énergie ou encore leur santé. 65% ont avancé un âge différent de celui réel : 21% se sont donnés plus contre 44% moins. Ils sont donc deux fois plus nombreux à pencher vers le ressenti de jeunesse. Les plus concernés sont les plus de 65 ans, dont la moitié se sentent plus jeunes et seulement 9% plus vieux.

En regardant de plus près, les personnes ne se donnent généralement pas seulement un ou deux ans de plus ou de moins. La différence est conséquente dans les deux cas. Ceux qui ont l'impression d'être plus âgés ajoutent en moyenne 9 ans ! Une nouvelle fois, c'est chez les 65 ans et plus que cette différence est plus minime : plus 6 ans contre plus 10 ans pour les 25-34 ans. Du côté des Français qui abaissent leur âge de façon subjective, la moyenne se place à 8 ans de moins. Concernant les générations, c'est l'effet inverse. Les plus de 65 ans s'enlèvent 11 ans contre seulement 6 ans pour les 25-34 ans et même 3 pour les 18-24 ans.

La tendance générale à se sentir plus jeune serait notamment due à la peur de vieillir. "On se réfugie dans une jeunesse illusoire. C'est une sorte de déni de l'avancée en âge. D'autres recherches montrent aussi que notre rapport au temps change aussi. Plus on avance en âge, plus le temps semble s'accélérer. On vit une période de 10 ans qui semble moins longue à 40 ou 50 ans qu'à 10 ans", a expliqué Christian Heslon, professeur en psychologie des âges de la vie, auprès de Ouest-France.

Malgré cette jeunesse subjective, plus de la moitié des Français sont inquiets face à leur propre vieillissement. Leurs plus grandes craintes concernent l'évolution de leur état de santé, comme la perte d'autonomie ou de mémoire, ainsi que les difficultés dans le quotidien, comme le fait de ne plus pouvoir subvenir à leurs besoins financièrement ou le fait de ne plus pouvoir faire ce qu'ils aiment. La solitude est aussi un sujet d'inquiétude en lien avec la vieillesse, ainsi que la charge qu'ils pourraient représenter pour leur entourage.

Majoritairement, ils sont cependant disposés à agir pour anticiper les effets du vieillissement, que ce soit par la prévention ou la modification de leur mode de vie, par exemple. Ce processus est perçu comme à préparer dès la trentaine, notamment par une bonne hygiène de vie et la constitution d'une épargne.