L'hiver serait-il déjà fini en France ? Les prévisions météo de février sont claires concernant la neige et le froid

Le ressenti hivernal a totalement disparu en France : douceur et perturbations dominent. Le froid et la neige vont-ils bientôt revenir ou l'hiver est-il déjà terminé ?

Le début de l'hiver a été plutôt froid, avec des températures qui sont descendues sous les normales de saison et de la neige en plaine. Alors que de l'air très froid circule actuellement sur la Scandinavie et l'Europe de l'est, c'est désormais la douceur qui s'est largement installée en France, grâce à une masse d'air océanique. Elle est même en train de s'enfoncer dans le pays, provoquant des températures allant jusqu'à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison selon les jours. Les 10 degrés sont souvent dépassés l'après-midi sur une majeure partie du pays et il n'y a plus de gelées matinales. Ce flux d'ouest entraine toutefois un défilé de perturbations.

Si ce régime perturbé entraine des chutes de neige, elles se limitent à la moyenne et haute altitude, à partir de 1500 à 1600 mètres. La plupart des scénarios météo mettent en avant un froid qui va encore être repoussé pendant un moment. La Chaine Météo surveille toutefois une anomalie de vent d'est qui pourrait se rapprocher de la France mi-février. Elle pourrait refroidir le nord-est du pays. Météo France annonce aussi un possible épisode de pluie-neige dans cette région autour du week-end du 14 février, mais ce phénomène serait localisé et temporaire.

© La Chaine météo

Pour la fin du mois, l'anticyclone devrait gagner du terrain, ramenant un temps plus calme. La douceur sera toujours de la partie avec 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Cela pourrait marquer l'arrivée de premières semaines très agréables de l'année.

"On peut, à ce stade, envisager un mois de février doux (+1,5°C au-dessus des normales) mais surtout très humide à l'échelle de la France (on attend le double des précipitations d'un mois de février normal en particulier sur la moitié sud)", prévient La Chaine Météo.

Peut-on alors dire que l'hiver est fini ? Pour le mois de février, dernier mois de l'hiver météorologique, cela semble être le scénario majoritaire. Il semble probable, très probable même, que le plus froid soit derrière nous. Il est toutefois encore un peu tôt pour être catégorique, car les prévisions restent à préciser et que le mois de mars pourrait réserver des surprises avec des coups de froid tardifs.

Selon les premières prévisions, le mois de mars devrait connaitre des températures proches des normales de saison, voire légèrement supérieures, mais quelques nuits froides sont possibles. Le flux de sud devrait se poursuivre au moins pour le début du mois de mars et donc maintenir le temps calme, malgré de possibles premières giboulées dans l'ouest, et des températures supérieures aux normales de saison.