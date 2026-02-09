Procès de CRS contre des gilets jaunes : "la honte", des regrets exprimés par un policier

Le procès de neuf CRS jugés pour avoir frappé des gilets jaunes dans un Burger King en 2018 s'ouvre à Paris ce lundi. Les policiers plaident une perte de "lucidité" après une journée délicate, mais l'un d'entre eux confie d'importants regrets.

En décembre 2018, des CRS avaient matraqué des manifestants qui avaient forcé l'entrée d'un Burger King à proximité de la place de l'Étoile pour y trouver refuge pendant l'acte 3 de la mobilisation des "gilets jaunes" à Paris. Sept ans plus tard, ce lundi 9 février 2026, s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris le procès de neuf CRS jugés pour des violences commises sur ces hommes et ces femmes venus manifester dans les rues de la capitale.

Ces neuf hommes, tous membres à l'époque de la CRS 43 basée à Chalon-sur-Saône, vont répondre, pendant trois jours (lundi, mardi et jeudi) de violences volontaires avec plusieurs circonstances aggravantes, et encourent pour certains jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende. Plusieurs ne nient pas les coups, la scène ayant été filmée. En revanche, ils plaident le manque de lucidité après une journée tendue. "Mes clients sont harassés à ce moment-là. Ça fait douze heures qu'ils se battent, rappelle Me Laurent-Franck Lienard, l'avocat des CRS. Tenus par "l'obligation de libérer dans l'urgence les lieux" puisque "ça brûle de partout" pendant ce temps-là, les dépositaires de l'autorité publique ont fait le choix d'exercer la force. "Ce sera au tribunal de dire si cette force était proportionnelle ou pas", poursuit l'avocat auprès de RTL.

Un CRS reconnaît avoir fait "n'importe quoi"

Pour identifier les neuf prévenus, quatre années ont été nécessaires aux enquêteurs. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN), en charge de l'enquête, a été saisie le 5 décembre 2018, soit quatre jours après les violences. Quelques mois plus tard, la CRS 43 n'était pas parvenue à dévoiler l'identité des fonctionnaires concernés par l'intervention dans le Burger King, indique le rapport de l'IGPN du 6 mai 2019, comme rappelé par France Info. En juin 2020, une liste de "15 effectifs pouvant être intervenus" a été dressée. Huit CRS sont ainsi identifiés et mis en examen au fur et à mesure, jusqu'en janvier 2023 grâce à des recoupements, auditions et aux images de vidéosurveillance du fast-food.

Confrontés aux images, tous les CRS mis en examen se reconnaissent et confirment l'ensemble des coups, à l'exception de Frédéric P. De leur côté, Raphaël A., Frédéric P. et Olivier P. - trois des CRS mis en cause - reconnaissent une absence d'agressivité des "gilets jaunes" présents et "la violence de l'intervention, par rapport au calme apparent des manifestants". Jérémie C., lui, reconnaît avoir fait "n'importe quoi" et regrette "la honte de sa carrière" pendant l'intervention violente.

"On a été tapés pour rien, on ne méritait pas ça"

L'IGPN a établi qu'"à aucun moment (les manifestants) ne s'étaient montrés hostiles ou agressifs envers les forces de l'ordre". Elle ajoute qu'ils "toussaient, crachaient, se protégeaient les voies respiratoires, cherchaient de l'eau, afin de reprendre leurs esprits ou de l'air". "Quand on passait la porte, (pour sortir du Burger King) ils nous frappaient encore, ils nous gazaient", raconte Natan, présent dans le fast-food au moment de l'intervention musclée des CRS, auprès de BFMTV.

" Il n'y a eu aucune sommation, ça a été tout de suite des coups de matraque", se souvient de son côté Manon, 35 ans, mère au foyer, venue simplement manifester avec son compagnon ce jour-là. "Bien sûr que la violence gratuite était là. Ils étaient épuisés, mais ce n'était pas une raison. On était à 100% pacifiques et on a été tapés pour rien. On ne méritait pas ça", conclut-elle au micro de Radio France.

Ce lundi 9 février, les CRS renvoyés devant la justice sont tous arrivés à l'audience en uniforme, avec pour certains des cordons militaires sur l'épaule. Une décision qui a donné lieu à de premiers échanges tendus et à une courte suspension de l'audience. De plus, l'un des prévenus n'est pas présent à l'audience pour des raisons personnelles et de santé. Les huit autres sont bien dans la salle d'audience.