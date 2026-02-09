Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 9 février 2026, 6 millions d'euros en jeu

LOTO. Pour ce premier tirage Loto de la semaine, avez-vous plus de chance de devenir millionnaire ? Les résultats seront en tout cas dévoilés ici même vers 21h.

La semaine de la Française des jeux commencera-t-elle par une victoire au tirage Loto ? Ce lundi 9 février 2026, six millions d'euros sont mis en jeu. Une belle somme pour ce jeu de hasard. Au Loto, le gros lot moyen remporté est de cinq millions d'euros. Ce lundi, nous sommes donc sur un jackpot légèrement supérieur à la moyenne.

Les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance au tirage Loto, les résultats gagnants seront dévoilés ici même vers 21 heures. Pour participer, il suffit de cocher cinq chiffres parmi les 49 disponibles et un numéro Chance entre les 10 possibles. Le résultat Loto sera disponible aux alentours de 21 heures :

Un énorme jackpot au tirage du Loto de vendredi

En temps normal, le tirage Loto a lieu le lundi, le mercredi et le samedi. Mais exceptionnellement lorsqu'il y a un événement particulier, un quatrième tirage peut être organisé un autre jour de la semaine. Ce sera le cas ce vendredi 13 février. Vendredi 13 oblige, la FDJ va sortir le grand jeu : il sera possible de remporter jusqu'à 13 millions d'euros. Cinquante codes permettant chacun de gagner 20 000 euros seront exceptionnellement tirés au sort.