Ces 10 plantes fleurissent rapidement : vous pouvez les planter au printemps

Votre jardin vous semble triste après l'hiver ? Voici 10 fleurs à croissance rapide pour un beau jardin rapidement.

Le printemps arrive, mais votre jardin est dégarni après l'hiver ? Voici une liste de plantes qui vous garantissent de jolies fleurs très rapidement. Elles sont idéales en pot pour votre terrasse, en suspensions pour le balcon ou pour les bordures dans le jardin. En quelques semaines seulement, vos jardinières et massifs seront fleuris et colorés.

La marguerite Shasta est parfaite pour vos massifs. Cette vivace vigoureuse s'étend rapidement en produisant des jolies fleurs blanches. Sa floraison dure des mois, surtout si vous supprimez les fleurs fanées.

Très faciles à cultiver, les capucines commencent à fleurir environ 60 jours après le semis. Elles apprécient les sols pauvres et bien drainés, ce qui en fait des plantes idéales pour les jardiniers débutants.

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Les zinnias peuvent pousser de la graine à la fleur en deux à trois mois, mais ils fleuriront encore plus vite si vous achetez des plants en pépinière. Plantez-les en plein soleil, au milieu ou à la fin du printemps. Leurs couleurs vives allant du rouge au jaune, en passant par le rose et le orange, attirent aussi les pollinisateurs comme les papillons.

Le cosmos est une plante annuelle facile d'entretien qui pousse rapidement et se propage largement par graines. Les fleurs apparaissent trois mois après la plantation et produisent de jolies fleurs allant du blanc au violet en passant par jaune, orange, rose, rouge.

Les soucis ou œillets d'Inde sont réputés pour leur croissance rapide et leur floraison généreuse. Ils ont aussi l'avantage de repousser certains parasites au potager. Si vous souhaitez les semer, prenez de l'avance en semant les graines à l'intérieur : elles ne mettent que deux mois à fleurir. En supprimant régulièrement les fleurs fanées, les soucis forment un buisson dense et fleurissent jusqu'aux premières gelées.

Les calendulas, aussi appelés soucis officinaux, germent en 5 à 10 jours et fleurissent environ 45 à 55 jours après le semis. Ils sont également appréciés pour leurs propriétés médicinales et leur capacité à attirer les insectes utiles.

L'alysse odorante forme rapidement un tapis de fleurs blanches ou violettes. Vous pouvez en planter le long des murs, entre les dalles ou en bordure. Vous pouvez le planter au début du printemps. Il germe en quelques jours seulement et fleurit souvent en moins de deux mois.

La gaillarde est une plante robuste qui peut fleurir 6 à 8 semaines après le semis. Elle résiste bien à la sécheresse et attire de nombreux pollinisateurs.

Les cannas, plantés sous forme de rhizomes au printemps, poussent très vite lorsque la chaleur arrive. Une fois sortis de terre, ils offrent un floraison spectaculaire tout l'été et l'automne. Un conseil : prévoyez suffisamment d'espace, car les cannas peuvent s'étendre vigoureusement.

La monarde est une vivace à croissance rapide. Certaines espèces peuvent atteindre plus d'un mètre de haut. Selon la variété, les premières fleurs apparaissent entre mai et le milieu de l'été.