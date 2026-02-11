Voici ce que va manger Sophie Adenot dans la station spatiale, ça ne fait pas vraiment rêver

Comment s'alimentent les astronautes dans l'espace ? Ce que va manger Sophie Adenot dans la station spatiale internationale, n'est pas la partie la plus agréable de l'expérience.

Depuis plus de quarante ans, la France s'impose comme une puissance incontournable de l'exploration spatiale et des vols habités. Forte d'une expertise consolidée par l'envoi d'une dizaine d'astronautes tricolores, la nation a multiplié les succès : missions scientifiques de pointe, séjours prolongés en orbite et sorties extravéhiculaires historiques. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre. Après les épopées de Thomas Pesquet en 2016 et 2021, la France s'apprête à porter son contingent à onze astronautes avec le départ imminent de la deuxième Française de l'histoire vers la Station Spatiale Internationale (ISS).

À 43 ans, Sophie Adenot incarne l'excellence française. Ingénieure, militaire et désormais astronaute, elle a su s'imposer face à une concurrence hors norme : ils étaient 22 523 candidats à postuler auprès de l'European space agency (ESA). Seuls six professionnels, dont elle, ont été retenus pour rejoindre l'ISS.

Le passage de témoin est hautement symbolique. Lors d'une récente conférence de presse, Sophie Adenot a confié qu'elle emmènerait avec elle l'écusson de Claude Haigneré, la toute première Française à avoir conquis l'espace, un hommage vibrant aux pionnières du secteur.

© 123RF

La préparation au vol spatial ne laisse aucune place à l'improvisation. Sophie Adenot a suivi un entraînement de fer, conçu pour parer à la moindre complication technique à bord du vaisseau. Mais une fois les protocoles de sécurité maîtrisés, c'est la gestion du quotidien qui devient l'enjeu majeur, à commencer par la nutrition. Interrogée par l'AFP, l'astronaute a levé le voile sur la réalité de ses futurs repas. Dans l'espace, manger est d'abord un acte scientifique :

"La nourriture de tous les jours est très fonctionnelle, elle répond à des besoins scientifiques de calculs caloriques et de proportions : protéines, glucides, lipides", a-t-elle indiqué dans une interview à TF1. Ça ne fait pas vraiment rêver... " On doit apprendre à réhydrater les aliments et à utiliser le four pour les faire chauffer. Et au passage, on goûte" , expliquait Sophie Adenot dans une interview il y a quelques mois. "J'ai été un peu surprise par le pain de l'espace . En orbite, on ne peut utiliser de baguette à cause des miettes, parce que cela risque de boucher les systèmes qui filtrent l'air. Du coup, on a du pain qui ne fait pas de miettes. Ça ressemble à un biscuit assez dense qui a la saveur du pain", disait-elle.

Les astronautes ont tout de même droit à "des repas bonus" spécialement cuisinés pour eux par des chefs. Sophie Adenot a collaboré avec la cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic pour concevoir des plats gastronomiques adaptés à l'apesanteur. Oubliez les tubes de pâte insipides ; l'astronaute dégustera des mets d'exception, scellés dans des poches souples stérilisées : soupe à l'oignon et baie rose agrémentée de croûtons ; bisque de homard, tourteau et carvi ; polenta crémeuse au comté infusée à la fève tonka.