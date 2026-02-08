12 Coups de midi : il y a une chose qui gêne vraiment Jean-Luc Reichmann chez Cyprien, et il le lui fait sentir

Cyprien accumule les victoires depuis septembre aux "12 Coups de midi". Mais pour l'animateur, il lui manque quelque chose d'essentiel....

Depuis le 19 septembre 2025, un nouveau visage illumine les midis de TF1. Cyprien, 22 ans, originaire de Fontenay-sous-Bois, règne en maître absolu sur le plateau des 12 Coups de midi. Étudiant en musique et chef d'orchestre en herbe, ce jeune homme au parcours atypique a grandi dans une famille d'artistes - ses parents font du théâtre, sa sœur pratique la danse. Son rêve ? Diriger un jour un grand opéra. Une ambition qu'il poursuit avec passion, ayant déjà eu l'occasion de diriger un orchestre de 75 musiciens, comme l'a souligné Jean-Luc Reichmann, visiblement impressionné par ce "vrai artiste".

Le parcours de Cyprien dans les 12 Coups de midi force l'admiration. Après plus de 140 participations, le jeune homme a franchi début février 2026 la barre symbolique des 600 000 euros de gains, se hissant au rang de septième plus grand champion de l'histoire du jeu. Un exploit remarquable pour celui qui suit religieusement l'émission depuis son plus jeune âge et qui, dès sa première apparition, avait fait une démonstration avec sa baguette de chef d'orchestre, marquant immédiatement les esprits par son aisance devant les caméras.

Le jour où Cyprien a fait chavirer les 12 Coups de midi

Mais c'est une émission de décembre 2025 qui restera gravée dans les mémoires et qui a véritablement propulsé Cyprien au rang d'icône du jeu. Le 19 décembre, face à une étoile mystérieuse à peine dévoilée - seuls quelques arbres et un ciel bleu étaient visibles - le jeune champion a tenté, sans grande conviction et dans un éclat de rire de proposer Rafael Nadal comme star cachée. Il justifiait sa proposition avec ironie : "Je l'ai reconnu dans la feuille du haut". Coup de théâtre : c'était effectivement le tennisman espagnol qui se cachait derrière l'étoile !

Submergé par l'émotion, Cyprien s'est alors littéralement effondré sur le plateau des 12 Coups de midi, les larmes inondant ses joues. Jean-Luc Reichmann lui-même, les yeux embués, n'en revenait pas : "Je ne sais pas ce qu'il se passe en ce moment aux 12 Coups. On est touché par la grâce ici. C'est Noël avant Noël !" Cette victoire inespérée avec un seul indice restera comme l'un des moments les plus marquants de l'histoire de l'émission.

Comme tous les grands champions avant lui, Cyprien n'échappe pas aux taquineries de l'animateur vedette. Jean-Luc Reichmann, maître dans l'art de détendre l'atmosphère, ne manque jamais une occasion de piquer gentiment son protégé. Un exemple récent ? Lors d'une manche particulièrement tendue des 12 Coups de midi début février, alors que Cyprien contestait légèrement une décision sur une question concernant le général Leclerc, l'animateur l'a remis à sa place avec son humour caractéristique.

Pour Jean-Luc Reichmann, il manque une chose essentielle à Cyprien

"Ne râlez pas, c'est bon. T'es pas chez toi, tu te calmes, tu n'as pas racheté TF1 encore !" Avant d'ajouter, faussement menaçant : "Tu te calmes, autrement j'appelle Rodolphe Belmer, le président. Et tu vas voir, il va changer ta coupe de cheveux en deux secondes !" Un moment de légèreté qui a fait rire le public, même si la voix off a finalement donné raison au champion, laissant Jean-Luc Reichmann penaud.

Aux yeux de Jean-Luc Reichmann, il manque d'ailleurs quelque chose d'essentiel au bonheur du jeune champion : l'amour. Célibataire, Cyprien est devenu la cible privilégiée des tentatives de l'animateur pour jouer les entremetteurs. Fin janvier, Reichmann avait cru déceler un rapprochement avec une candidate des 12 Coups de midi prénommée Anaïs. Plus récemment, face à Cléo, une autre participante célibataire, l'animateur n'a pas résisté : "Combat de célibataires !", a-t-il lancé avec malice.

Quand la jeune femme a évoqué son envie de partir à l'autre bout du monde avec ses gains potentiels, Reichmann n'a pu s'empêcher de suggérer : "Avec Cyprien ?" La réponse enjouée de Cléo - "S'il veut venir !" - n'a fait qu'accentuer la gêne visible du champion. "Si vous le faites tomber, je crois qu'il ne va pas vouloir venir avec vous", a conclu l'animateur, visiblement amusé par la situation. Ces tentatives répétées de mise en couple créent régulièrement des moments de gêne palpable sur le plateau, Cyprien restant concentré sur son objectif principal : continuer à briller dans le jeu qu'il affectionne tant depuis son enfance.