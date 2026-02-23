Inondations en France : encore trois vigilances rouges et des risques, mais une "lente décrue" qui s'amorce
Trois départements restent en vigilance rouge "crues" ce lundi 23 février tandis que trois autres sont en alerte orange. Si des crues majeures sont encore en cours par endroit, une "lente décrue s'amorce" sur la majorité du territoire. Le point sur les prévisions.
- Des inondations sont encore en cours en France, mais le niveau de l'eau a fini de monter. Le temps plus sec, installé depuis vendredi dernier, permet une décrue sur l'ensemble des cours d'eau en alerte indique l'agence Vigicrues.
- Plus départements restent toutefois en vigilances "crues" ce lundi 23 février. La Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire sont maintenus en alertes rouge, tandis que la Charente, la Sarthe et la Vendée sont en vigilance orange et près de 50 départements sont placés en alertes jaunes.
- Le risque d'inondation est "encore bien présent" dans les départements placés en vigilance rouge avec "des débordements importants à majeurs encore observés" devant durer "encore au moins 24h".
- La situation est toutefois à l'amélioration sur l'ensemble des cours d'eau, même ceux placés en vigilances rouges où "les niveaux sont stabilisés" et où "une lente décrue s'amorce".
- Plus de 1 700 personnes ont été évacuées depuis le début de l'épisode de crues, selon un dernier bilan de Matignon. En milieu de semaine, Sébastien Lecornu a fait plusieurs annonces. Le Premier ministre a évoqué le lancement des "procédures de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle" et une "indemnisation au plus vite".
09:23 - Trois raisons qui expliquent la lenteur de la décrue en cours ou à venir
La décrue a commencé sur plusieurs cours d'eau et doit s'amorcer sous peu sur d'autres tronçons. Mais dans tous les cas, la descente du niveau de l'eau sera très lente prévient Vigicrues qui parle même d'une phénomène pouvant prendre plusieurs jours. Trois raisons expliquent la lenteur du phénomène : l'ampleur des crues et leur niveau exceptionnellement élevé, la saturation des sols en eaux après des conséquentes et le relief "extrêmement plat" des zones inondées qui ralentit l'évacuation des eaux.
08:21 - Où les décrues ont-elles commencé ?
"Une lente décrue est en cours" dans les secteurs des Basses vallées angevines ainsi que sur la Loire de l'aval de Saumur à l'amont de Nantes. Cette décrue doit prendre plusieurs jours selon Vigicrues. Sur la Loire aval, la propagation doit également se poursuivre. Plus au sud en Charente, une crue est toujours en cours sur l'aval du fleuve, mais une lente décrue a débuté dans le secteur de Saintes. "Sur les autres cours d’eau placés en vigilance orange, des débordements importants sont encore en cours même si la tendance est à l'amélioration", précise l'agence.
08:12 - Des "crues majeures" encore en cours, mais "une lente décrue s'amorce"
Trois départements sont toujours en vigilance rouge "crues" ce lundi 23 février puisque des "crues majeures" sont en cours sur "la Charente, la Loire et le bassin de la Maine et sur la Sèvre Niortaise aval", précise l'agence Vigicrues. Elle précise que "des débordements majeurs sont en cours sur la Charente aval (Charente-Maritime), ainsi que sur la Maine et la Loire (notamment en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique)". Malgré ces crues qui maintiennent le risque d'inondation, la situation est à l'amélioration avec des niveaux d'eau qui sont "stabilisés" et "une lente décrue [qui] s'amorce".
Après les tempêtes Nils et Oriana, c'est une profonde dépression nommée Pedro qui a touché la France, ramenant pluie et vent notamment dans l'ouest et le sud-est. Cette tempête a aggravé le risque de crues qui persiste et peut durer encore plusieurs jours.