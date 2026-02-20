Vigilance météo : les crues sont loin d'être terminées, les secteurs à risque

Alors que le temps se calme en France ce vendredi 20 février après le passage de la tempête Pedro, les crues persistent dans l'ouest. Plusieurs départements restent en alerte maximale.

En direct

16:15 - Une vigilance orange pour crues levée Dans son bulletin de 16 heures, la vigilance orange pour crues de la Vienne a été levée. Il reste 12 départements en vigilance orange et 3 en rouge.

15:30 - La circulation routière et le trafic ferroviaire toujours difficiles Le ministre des Transports Philippe Tabarot a indiqué que plus de 300 routes sont toujours coupées à la circulation à cause des crues et inondations. 140 routes sont coupées dans l'ouest (Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Morbihan et Sarthe), ainsi que dans l'Ariège. Des difficultés persistent sur le périphérique de Nantes et entre Rennes et Lorient. La circulation est aussi compliquée en Gironde, Charente-Maritime, Charente et dans les Landes. Côté transports en commun, un affaissement de terrain empêche toujours les TER entre Quimper et Châteaulin. De plus, la circulation est actuellement interrompue entre Périgueux et Niversac, entre Bordeaux et Macau, entre Angoulême et Poitiers et entre Biarritz et Hendaye à cause d'obstacles et d'arbres sur les voies. Des inondations perturbent également la circulation des trains sur les axes Nantes-Angers-Le Mans.

Voici la carte des départements en vigilance pour le passage de la tempête Pedro. Elle est mise à jour en temps réel après chaque bulletin de vigilance de Météo France.

15:00 - Deux secteurs principaux en surveillance ce week-end Actuellement, Météo France signale des "crues majeures en cours sur la Maine, la Loire et la Charente aval" et des "crues importantes en cours sur l'ouest du pays, notamment la Garonne". aval. Pour ce week-end, Lucie Chadourne-Facon, directrice du service central Vigicrues, a annoncé à la mi-journée que les deux secteurs principaux à risque sont Angers et la Loire en aval d'Angers et la Charente en Charente-Maritime. Dans ces derniers, "nous sommes encore en montée (des eaux) avant d'atteindre un plateau haut qui restera en place un certain temps", a-t-elle précisé.

13:30 - Quel temps cet après-midi ? De la basse vallée du Rhône au pourtour méditerranéen et en Corse, la journée est ensoleillée. Le vent souffle cependant encore avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur le delta du Rhône. Le sud-ouest profite aussi d'éclaircies dans l'après-midi. De petites pluies touchent la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France. Des rafales jusqu'à 70 km/h sont possibles sur les côtes de la Manche. Le Pas-de-Calais reste en vigilance jaune vent.

12:35 - Les crues se poursuivent tout le week-end Les crues sont loin d'être terminées, malgré le retour d'un temps calme. Vigicrues annonce qu'elles vont "se poursuivre tout le week-end, voire au-delà" dans l'ouest de la France. "L'accalmie des pluies qui s'installe ne signifie absolument pas pour nous l'arrêt des crues" et "globalement les décrues vont être très lentes vu les niveaux d'eau qu'on a atteints dans les rivières et vu la saturation des sols actuels", a expliqué Lucie Chadourne-Facon, directrice du service central Vigicrues, à la mi-journée.

12:15 - L'alerte orange avalanche levée Avec le temps qui se calme ce vendredi, Météo France a abaissé le niveau d'alerte pour avalanches dans les Alpes. "Il est tombé ces dernières 24h, dès la moyenne altitude, globalement 30 à 50 cm de neige, voire même localement plus de 60 cm vers le Mont-Blanc, dont la majorité dans la seule nuit passée. Des avalanches de grande ampleur ont atteint des routes ou approché des habitations entre hier et ce matin, notamment du côté de Val d'Isère et de Bessans en Savoie, mais aussi dans plusieurs secteurs du département de l'Isère dans le massif des Grandes-Rousses et de l'Oisans", précis l'institut. Avec la fin des chutes de neige, le risque s'amoindrit.

10:35 - Une vigilance orange levée et une autre polongée Si trois départements restent en vigilance rouge pour crues, la vigilance orange a été levée dans le département de la Haute-Vienne dans le bulletin de 10 heures. Treize départements sont désormais en vigilance orange crues en France : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, l'Orne, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Vienne, la Vendée, la Charente, la Dordogne, la Gironde, la Corrèze, le Lot-et-Garonne et les Landes. L'alerte orange pour avalanches a finalement été prolongée jusqu'à midi dans l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. "Ce vendredi matin, les chutes de neige liées au passage de la tempête Pedro deviennent de plus en plus éparses en Savoie et Haute-Savoie, elles perdurent un peu plus longtemps en Isère, dès 1000 m d'altitude environ. La circulation sur les routes de montagne est parfois difficile car ces dernières 24h, il est tombé 20 à 40 cm, voire localement 50 à 60 cm dès la moyenne altitude, dont la majorité dans la seule nuit passée. L'activité avalancheuse peut donc être encore significative jusqu'en milieu de journée", précise Météo France.

10:04 - Angers : évacuation de plusieurs communes Plusieurs départements sont toujours placés en rouge pour crues et inondations. En Maine-et-Loire, la situation se dégrade. Plusieurs communes autour d'Angers ont été évacuées. C'est notamment le cas de Charonne et Cheffe-sur-Sarthe.

09:50 - Tempete Pedro : Les assureurs attendus à Paris Roland Lescure, ministre de l'Economie, a convié à une réunion ce vendredi 20 février, un groupe d'assureurs afin de discuter des indemnités que le gouvernement souhaite attribuer aux sinistrés de la Tempete Pedro qui provoque des crues et des inondations depuis plusieurs jours.

09:45 - Crues et inondations : les sinistrés seront indemnisés Face aux crues et aux inondations qui touchent le sud ouest du pays depuis plusieurs jours, le gouvernement a pris une décision. Le premier ministre, Sebastien Lecornu, a déclaré que "tout était mis en oeuvre pour indemniser les sinistrés dans les meilleurs délais".

09:12 - Météo France fait le point pour les évolutions ce vendredi 20 février "Au sud de la Garonne, et du Massif central et de Rhône-Alpes au quart nord-est, les averses sont fréquentes le matin. Elles sont neigeuses au-dessus de 1000/1200 m sur les Alpes. Elles régressent peu à peu vers le flanc est en journée tout en faiblissant", écrit Météo France, qui ajoute : "Le soleil refait quelques belles percées sur le Sud-Ouest l'après-midi. Sur le nord-ouest de l'hexagone, la matinée est sèche sous un ciel variable et quelques éclaircies. Le ciel devient très nuageux ensuite et de petites pluies envahissent la Bretagne, la Normandie et les Hauts de France."

08:52 - Des crues sur une longue durée Les prévisions météo concernant les crues sont préoccupantes. "Les cours d'eau devraient rester en crue sur une longue durée. Une pause dans le défilé des pluies est attendue ce week-end grâce à une situation plus anticyclonique, mais cette pause pourrait s'avérer de courte durée. Pour ne rien arranger, les coefficients de marée sont de nouveau élevés, jusqu'à 97 jeudi et vendredi, ce qui complique l'écoulement des eaux fluviales vers l'océan", écrit et prévient la Chaîne Météo.

08:36 - Une accalamie venant du ciel, mais pas au sol La Chaîne Météo indique que "es intempéries prendront fin ce vendredi matin mais les nombreuses crues et inondations seront loin d'être terminées avec la poursuite des vigilances jaune, orange et rouge de nombreux cours d'eau (Vigicrues), notamment dans l'ouest et le sud-ouest".

08:01 - Quels sont les départements en vigilance "crues" ? En plus des trois vigilances rouges actives pour "crues", 14 départements sont placés en vigilance orange : Charente (16), Corrèze (19), Dordogne (24), Gironde (33), Ille-et-Vilaine (35), Indre-et-Loire (37), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Morbihan (56), Orne (61), Sarthe (72), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87).