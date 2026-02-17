Une tornade a-t-elle balayé le Nord ? Des vents violents et soudains... Les images des dégâts à Cousolre

Un phénomène de vents violents, qualifié de tornade par les pompiers et les habitants, a balayé la commune de Cousolre (Nord) dans la soirée du lundi 16 février. Les dégâts sont considérables, aucune victime n'est à déplorer.

Une commune mise à sac en quelques minutes. Des vents très violents, qualifiés de tornade par les habitants et les pompiers intervenus sur place, ont entrainé d'importants dégâts à Cousolre, ville du Nord, dans la soirée du lundi 16 février. Alors que la région a été en proie aux orages une grande partie de la journée, les intempéries se sont renforcés en fin de journée au point qu'un "phénomène venteux localisé et violent" a été observé rapporte Keraunos, l'observatoire français des tornades et des orages violents.

Les vents violents ont endommagé de nombreuses toitures avec des tuiles envolées, des pans de toitures arrachés ou encore des cheminées effondrées, ont entrainé des chutes d'objets volumineux et d'arbres ainsi que de violentes projections. "À la suite d'une tornade à côté de Maubeuge, une trentaine de pompiers dont certains de Lille interviennent à Cousolre pour des toitures qui menacent de s'effondrer", indiquait les pompiers du Nord dès lundi soir. Les images des dégâts traduisent l'ampleur du phénomène, qui n'est pas encore officiellement reconnu comme une tornade.

Si les dégâts matériels sont nombreux, la possible tornade n'a fait aucune victime dans la commune. Les habitant sont toutefois impactés puisque des maisons doivent être étayées pour éviter tout risque d'effondrement rapporte La Voix du Nord, et que l'électricité a été coupée dans plusieurs rues de Cousolre selon Enedis. "Les conditions d'interventions restent toujours difficiles, les délais de résolution restent donc estimatifs" indique la société ce lundi matin. Des opérations de déblaiements sont prévues ce mardi.

Etait-ce vraiment une tornade ?

Malgré la violence et le caractère soudain des vents, Météo France ne parle pas encore de tornade et investigue pour confirmer la nature de l'événement. Il est "un peu trop tôt pour parler de tornade à Cousolre, même si ce n'est fondamentalement pas impossible" a indiqué Météo Nord-Pas-de-Calais ajoutant que "d'autres phénomènes venteux sous orages peuvent également provoquer ce type de dégâts, qui semblent bien localisés". Une enquête a été ouverte pour identifier le phénomène et son intensité.

La pénombre de la nuit n'a pas permis d'identifier la tornade, mais le contexte météorologique de plusieurs régions du nord de la France était bien propice à ce type d'événements explique Kéraunos. Un bulletin de l'agence publié le 16 février évoquait le système orageux en place entre les Hauts-de-France et la Lorraine et précisait que ces orages pourraient "produire de fortes pluies, du grésil et des bourrasques de vent de 60 à 80 km/h. Isolément, un phénomène tourbillonnaire sera possible, sous forme de tuba, voire d'une brève tornade".

Les images radar vont être étudiées pour confirmer ou non le passage d'une tornade, mais d'après Kéraunos ces images "tendent à mettre en évidence la présence d'un petit dipôle de vitesses radiales sur le flanc ouest du système orageux" circulant sur la commune de Cousolre entre 19h30 et 19h35". Ces éléments pourraient "plaider en faveur d'un phénomène de tornade, mais seule l'analyse des dommages au sol permettra d'établir un diagnostic certain" ajoute l'agence.