Neige en France : plusieurs départements du nord en alerte, les prévisions
Des flocons de neige sont tombés ce mercredi 18 février sur la partie nord du pays, parvenant par endroit à blanchir le sol. Plusieurs départements sont toujours en vigilance.
Ce mercredi 18 février, le temps est très perturbé. La pluie touche une grande partie du pays, mais le sud-est reste à l'abri. Quelques flocons tombent aussi dans le nord de la France suite à la rencontre d'une masse d'air froide venue du Benelux. Il n'y fait que quelques degrés en début de matinée. "Ce matin, sur la moitié nord du pays, le temps est couvert et souvent pluvieux. Dans une ambiance plus froide du nord de la Seine au nord de la région Grand Est, les précipitations se font temporairement sous forme de pluie et neige mêlées ou neige seule", précise Météo France.
C'est pourquoi 19 départements ont été placés en vigilance jaune "neige et verglas" par Météo France ce mercredi matin. L'Aisne, les Ardennes, l’Eure, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, les Vosges, le Territoire de Belfort et le Val-d’Oise étaient concernés. L'alerte a été levée à 10 heures pour le Pas-de-Calais, le Nord, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Eure, la Seine-Maritime.
Sur les hauteurs, on peut temporairement observer une couche de 1 à 3 cm. Dans la journée cependant, les températures remontent et le redoux fait fondre la neige, laissant place à la pluie. "Cet après-midi, quelques chutes de neige peuvent s'attarder près des frontières du nord, des Ardennes au nord de la Lorraine", ajoute Météo France.
En montagne, l'enneigement est conséquent. 2 mètres de neige s'accumulent au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes et les Pyrénées notamment. Avec une telle quantité de neige, le risque d'avalanches est important. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, Andorre, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les deux départements corses sont en vigilance jaune.
11:16 - Plus que 13 départements en alerte au nord
19 départements avaient été placés en vigilance jaune "neige et verglas" par Météo France ce mercredi matin. L'Aisne, les Ardennes, l’Eure, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, les Vosges, le Territoire de Belfort et le Val-d’Oise étaient concernés. L'alerte a été levée à 10 heures pour le Pas-de-Calais, le Nord, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Eure, la Seine-Maritime. Le Puy-de-Dôme et le Cantal se sont toutefois rajoutés.
10:03 - Reims, Oise.. Des images enneigées
La neige a surpris les habitants de Reims dès 7h30 ce matin. Le sol a bien blanchi et les températures basses permettent la tenue. En Picardie, dans l'Oise, également, des jardins sont devenus blancs. Voici quelques images.
❄️ La neige a blanchi les sols sur une partie de la Picardie ce mercredi matin, ici à Lihus dans le nord de l'Oise. Les flocons sont aussi signalés dans le centre de la Champagne, vers Reims. (© Mélanie Lemoine Mercier) pic.twitter.com/vCdaSU07V9— Météo Express (@MeteoExpress) February 18, 2026
❄️ La #neige s'invite parfois sur le nord du pays, au contact avec l'air froid présent vers les frontières. Images de #Reims ce matin du mercredi 18 février 2026. (webcam @skaping) pic.twitter.com/QRZj4QWIq9— Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 18, 2026
09:57 - La neige touche le nord du pays
Suite à une masse d'air froide venue du Benelux, la pluie s'est transformée en neige en début de matinée, notamment sur les Hauts-de-France et le nord-est. Cela prend aussi la forme de pluie-neige mêlée. Sur les hauteurs, plusieurs centimètres peuvent être observés et tenir notamment du côté des Ardennes, de la Lorraine et des Vosges.