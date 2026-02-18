Neige en France : plusieurs départements du nord en alerte, les prévisions

Des flocons de neige sont tombés ce mercredi 18 février sur la partie nord du pays, parvenant par endroit à blanchir le sol. Plusieurs départements sont toujours en vigilance.

Ce mercredi 18 février, le temps est très perturbé. La pluie touche une grande partie du pays, mais le sud-est reste à l'abri. Quelques flocons tombent aussi dans le nord de la France suite à la rencontre d'une masse d'air froide venue du Benelux. Il n'y fait que quelques degrés en début de matinée. "Ce matin, sur la moitié nord du pays, le temps est couvert et souvent pluvieux. Dans une ambiance plus froide du nord de la Seine au nord de la région Grand Est, les précipitations se font temporairement sous forme de pluie et neige mêlées ou neige seule", précise Météo France.

C'est pourquoi 19 départements ont été placés en vigilance jaune "neige et verglas" par Météo France ce mercredi matin. L'Aisne, les Ardennes, l’Eure, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, l’Oise, le Pas-de-Calais, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, la Somme, les Vosges, le Territoire de Belfort et le Val-d’Oise étaient concernés. L'alerte a été levée à 10 heures pour le Pas-de-Calais, le Nord, le Val d'Oise, la Seine-et-Marne, l'Eure, la Seine-Maritime.

Sur les hauteurs, on peut temporairement observer une couche de 1 à 3 cm. Dans la journée cependant, les températures remontent et le redoux fait fondre la neige, laissant place à la pluie. "Cet après-midi, quelques chutes de neige peuvent s'attarder près des frontières du nord, des Ardennes au nord de la Lorraine", ajoute Météo France.

En montagne, l'enneigement est conséquent. 2 mètres de neige s'accumulent au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes et les Pyrénées notamment. Avec une telle quantité de neige, le risque d'avalanches est important. La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Pyrénées-Orientales, Andorre, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les deux départements corses sont en vigilance jaune.