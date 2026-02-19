Robin Chalendard : fiché par le renseignement territorial et interpellé, qui est ce proche de Raphaël Arnault ?

Membre du mouvement la Jeune Garde et proche d'un député LFI, Robin Chalendard est l'une des personnes suspectées de "mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches" après la mort de Quentin Deranque.

Il est soupçonné d'avoir fourni une aide logistique aux principaux suspects du lynchage mortel du militant nationaliste de 23 ans, Quentin Deranque. Il est également le deuxième assistant parlementaire de la France insoumise - avec Jacques-Elie Favrot - à avoir été interpellé mardi et à avoir vu sa garde à vue prolongée de 24 heures dans le cadre de l'enquête en cours. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a enfin révoqué ses accès au Parlement.

Cet homme, c'est Robin Chalendard, soupçonné d'avoir joué un rôle direct dans les violences et placé en garde à vue pour "mise à disposition de moyens en vue de se soustraire aux recherches". Il aurait donc pu aider des membres de l'ultragauche présents rue Victor-Lagrange jeudi dernier à effacer leurs traces. Ce fils d'enseignante qui a grandi au Puy-en-Velay est présenté par ses proches et ses adversaires comme un "militant désinhibé, allant au contact mais ne tombant jamais dans la violence", indique Lyon Mag.

"Pousser à son paroxysme les limites de l'expression syndicale"

Il participait régulièrement à des marches pour le climat et était animé par le mouvement des Gilets Jaunes, entre autres. Robin Chalendard expliquait regretter le manque de moyens des collectivités locales en 2019, alors interrogé par ICI Saint-Etienne Loire : "Si toutes les décisions sont prises à Paris, les Altiligériens ne pourront pas se faire entendre", disait-il, sept ans en arrière.

Il fait l'objet d'une fiche de renseignement territorial consultée par le journal Le Figaro. Enregistré à l'Assemblée nationale sous le pseudonyme "Robin Michel", il a pu "pousser à son paroxysme les limites de l'expression syndicale lycéenne" au sein du collectif "Réseau Lycéen Haute-Loire" à la fin des années 2010, peut-on lire sur la fiche du renseignement territorial, avant de rejoindre la Jeune Garde.

Il devient même le "principal architecte d'initiatives antifascistes menées sous le patronage de la Jeune Garde Lyon, notamment sur la période 2022-2023", poursuit le renseignement territorial dans sa fiche. Il opérait déjà aux côtés de Jacques-Elie Favrot, notamment lors d'une "démonstration de force menée le 22 juillet 2023" au Puy-en-Velay.

Un militant engagé proche de Raphaël Arnault

Il a aussi été aperçu sur une vidéo du média "Frontières". "Epaulé d'une cohorte de militants antifascistes", il bloquait la progression du média identitaire, indique Le Figaro, toujours selon la même fiche de renseignement territorial. Caméra ou téléphone à la main, il était ce jour-là en compagnie de Jacques-Élie Favrot.

Depuis plus d'un an, "sa présence sur des événements n'est plus constatée". "Il paraît avoir suivi son mentor Raphaël Arnault, ancien leader de la Jeune Garde et parvenu à la députation en 2024, entérinant son éloignement effectif du département". S'il a lâché Jacques-Elie Favrot, engageant une procédure pour mettre fin à ses missions à l'Assemblée nationale, Raphaël Arnault n'a pas encore commenté la situation de Robin Chalendard.