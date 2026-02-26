Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 26 février 2026 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Pour le tirage EuroDreams de ce jeudi 26 février 2026, jusqu'à 30 000 euros par mois pendant trente ans sont à remporter. Les résultats seront délivrés d'ici 21h30.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 26 février 2026 fera-t-il enfin un grand gagnant ? Depuis plusieurs mois maintenant, plus personne ne parvient à trouver le résultat EuroDreams. En effet, en temps normal, 20 000 euros par mois pendant trente ans sont promis à qui trouvera les résultats. Mais depuis novembre, ce sont 30 000 euros mensuels pendant trois décennies qui sont mis en jeu. Et cela, jusqu'à ce que le jackpot trouve preneur.

Or, la cagnotte ne cesse d'être remise en jeu. Espérons que ce tirage EuroDreams soit le bon et que la roue tourne enfin pour les participants qui s'impatientent. Comme pour n'importe quel rendez-vous de cette loterie, il est possible de tenter de trouver le résultat EuroDreams jusqu'à 20h15. Les résultats seront livrés dans la foulée, ici même :

Quelles sont les chances de remporter le tirage EuroDreams ?

En ne pariant qu'une combinaison de six chiffres, compris entre 1 et 40, et d'un numéro Dream parmi les cinq proposés, un joueur a une chance sur 19 191 900 de trouver le bon résultat. Sa chance dépend, vous l'aurez compris, du nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard. Si l'on coche davantage de chiffres ou de numéros Dream, les chances augmentent. Cependant, il est impossible de cocher tous les numéros présents sur une grille. De même, cocher plus de numéros coûte plus cher...

Notons toutefois qu'une chance sur 19 191 900, c'est sept fois plus de chances de repartir millionnaire que de remporter le tirage Euromillions : une chance 139 838 160. Mais le jeu en vaudra tout de même la chandelle ce vendredi. Faute d'avoir trouvé un vainqueur lors des derniers tirages, 159 millions d'euros seront proposés. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance moyennant 2,50 euros. Avis aux amateurs !