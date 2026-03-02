Sable du Sahara : un nouvel épisode plus dense arrive sur la France, trajectoire et prévisions
Le sable du Sahara remonte sur la France dès ce mardi 3 mars par le sud et va toucher tout le pays. Ces poussières désertiques pourront se déposer sur les voitures par endroits.
La semaine dernière, du sable du Sahara, poussé par le vent du sud, a atteint la France. Si la tenue au sol était assez limitée, le ciel a pu prendre un ton ocre, notamment marqué au moment des levers et couchers de soleil. Avec des conditions météorologiques assez similaires cette semaine, le phénomène est de retour. Les poussières désertiques sont ramenées par le flux de sud à partir de ce mardi 3 mars.
"L'épisode devrait se maintenir au moins jusqu'à vendredi, avec un pic attendu ce jeudi", précise La Chaine météo. De nouveau, les levers et couchers de soleil vont se colorer davantage et le ciel pourra se voiler, voire prendre une teinte jaunâtre. Ces particules pourraient se voir en montagne en se déposant sur la neige.
La tenue au sol du sable du Sahara dépend beaucoup des précipitations. Or, des pluies sont attendues dans certaines parties de la France ce jeudi lors du pic. Près de la Méditerranée, notamment dans le Languedoc-Roussillon, les voitures pourraient alors se retrouver recouvertes d'une fine couche de ce dépôt. Les terrasses ou les vitres pourraient également se retrouver salies. Quelques pluies sont aussi possibles sur le littoral atlantique vendredi, laissant planer un risque de dépôts salissants. Dans le nord et le nord-est, le temps devrait rester sec, mais le ciel pourrait prendre un aspect laiteux et donc être moins bleu.
Du sable du Sahara sur tout le pays entre mardi et vendredi
Une majeure partie du pays devrait être concernée durant l'épisode. Concernant la trajectoire, selon la carte de La Chaine météo, les poussières désertiques arriveront par le sud mardi et remonteront progressivement, particulièrement par l'ouest. Jeudi, dans la journée, presque tout le pays devrait se retrouver touché avant une évacuation par l'est.
????️Avec le flux de sud, la #douceur printanière en France s'accompagne de la remontée du #sable du #Sahara cette semaine, notamment dès ce mardi. pic.twitter.com/a5G0Deqytg— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) March 2, 2026
Le phénomène s'annonce important, mais sans danger pour la santé. Le sable du Sahara peut toutefois dégrader la qualité de l'air : les personnes asthmatiques ou souffrant de maladies cardio-vasculaires sont donc appelées à la prudence et à limiter les efforts physiques.
14:32 - De fortes concentrations attendues
Le sable du Sahara va remonter en France à partir de mardi. De fortes concentrations sont attendues en altitude, pouvant teinter le ciel. Les dépôts au sol pourraient d'abord être limités suite au temps sec, avant d'atterrir sur les voitures et surfaces extérieures. "Compte tenu des précipitations attendues sur le pourtour méditerranéen, ce sable pourrait ainsi bien s’inviter sur les voitures dans le sud-est", a estimé le météorologue Yann Amice pour actu.fr.
Grâce à un vent de surface assez puissant, le sable du Sahara est soulevé et, avec le flux du sud, il peut être déplacé. C'est ainsi qu'il peut atteindre la France. Il faut surveiller les dépôts possibles sur les voitures, les vitres ou encore le mobilier de jardin, ainsi que la dégradation de la qualité de l'air.