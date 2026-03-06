Voici quand le beau temps va s'arrêter : une perturbation généralisée approche, la pluie va tout gâcher

Le beau temps perdure, mais les différents modèles météorologiques commencent à apercevoir un retour généralisé de la pluie.

La France profite depuis fin février d'une belle météo. Soleil et douceur sont au rendez-vous et cela semble durer. Avec la dépression Régina, une dégradation est pourtant arrivée par le sud ce jeudi 5 mars, mais reste localisée. Les pluies remontent du Languedoc aux Pyrénées et vers la Nouvelle-Aquitaine. Le littoral atlantique peut aussi être touché avec de la bruine. Ailleurs, les conditions anticycloniques se maintiennent. Le week-end sera plutôt agréable et doux, même si le ciel pourra se voiler. Au sud, les perturbations continuent, malgré la douceur.

"Les températures restent plus douces que la normale. Le temps sera passagèrement pluvieux sur le pays et en particulier sur le pourtour du golfe du Lion qui sera plus arrosé que la normale", précise Météo France pour la semaine prochaine. En regardant de plus près, la carte du lundi 9 mars est bien moins ensoleillée que celles de ces derniers jours. "Le temps pourrait se dégrader rapidement, avec l'arrivée de fronts pluvieux", confirme La Chaine Météo pour la première journée de la semaine. La pluie devrait remonter par l'ouest et être encore présente au sud. Les passages pluvieux vont ensuite se succéder, même si le quart nord-est pourrait rester légèrement à l'écart, et ce possiblement jusqu'à la région parisienne.

Météo du jeudi 12 mars © La Chaine météo

Une perturbation plus marquée pourrait concerner la fin de semaine avec un temps instable qui pourrait se généraliser. A partir du jeudi 12 mars, la situation semble véritablement se dégrader. A cette date, c'est de nouveau la grisaille et un temps maussade. "La pluie pourrait faire son retour avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les températures resteront au-dessus des normales de saison", prévoit La Chaine météo.

Le week-end pourrait être bien moins agréable que les précédents. Le modèle européen de prévisions météorologiques, ECMWF, prévoit, pour sa part, une perturbation bien avancée le vendredi 13 et généralisée le samedi 14 mars. "Une séquence durable dépressionnaire" pourrait s'installer à la mi-mars. Il reste à voir quelle sera son intensité et surtout ces prévisions sont à confirmer au vu du délai.