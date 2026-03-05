Mieux que Giverny ? Ce joyau médiéval à 1h30 de Paris est le secret le mieux gardé pour les beaux jours

Oubliez la foule de Giverny. Remparts, moulins flottants et paysages impressionnistes vous attendent pour une journée d'évasion improvisée.

Tout le monde connaît Giverny et ses nymphéas. Mais si on vous disait qu'à l'opposé de la capitale, un autre paradis de l'impressionnisme offre les mêmes reflets dans l'eau, le charme des vieilles pierres en plus, avec la foule en moins ? Cette cité royale nichée en lisière de la forêt de Fontainebleau est le spot ultime pour déconnecter dès les premiers rayons de soleil.

Imaginez un décor de cinéma sans voitures. On pénètre par des portes fortifiées massives pour se perdre dans un labyrinthe de maisons à colombages, à l'image de la célèbre Maison Racollet et ses sculptures de bois, ou de façades Renaissance. Le clou du spectacle ? Son pont de pierre millénaire où des moulins romantiques semblent flotter sur une rivière aux eaux translucides. Bienvenue dans l'ancienne place forte qui séparait jadis le Royaume de France de la Bourgogne, restée intacte depuis le Moyen Âge !

Ville médiévale de Moret-sur-Loing en Seine-et-Marne, France. © Alexandre ROSA - stock.adobe.com

Ce joyau, c'est Moret-sur-Loing. À seulement 1h30 de Paris, la cité millénaire n'a rien à envier aux plus beaux villages de France. Ce n'est pas anodin qu'Alfred Sisley, l'un des maîtres de l'impressionnisme, y ait posé son chevalet pendant 20 ans. Il y a peint près de 400 toiles, fasciné par la lumière changeante du Loing et la silhouette de l'église gothique Notre-Dame. Aujourd'hui, on marche littéralement dans les pas de ses tableaux en longeant les berges.

Mais Moret-sur-Loing, ce n'est pas que de la peinture, c'est aussi là qu'est né le plus vieux bonbon de France, en 1638 : le sucre d'orge. Inventé par des sœurs bénédictines du prieuré Notre-Dame-des-Anges, ce bonbon 100 % naturel cache une recette secrète jalousement gardée depuis 4 siècles. De Napoléon à Sarah Bernhardt, qui l'utilisait pour s'éclaircir la voix avant de monter sur scène, les plus grandes figures de l'Histoire en ont fait leur pépite préférée. Vous pouvez visiter son musée dédié, situé sur une île au milieu du Loing, dans le Moulin Provencher.

Canal à Moret-sur-Loing. © Elena Skalovskaia - stock.adobe.com

Pour ceux qui veulent bouger, Moret-sur-Loing est une étape clé de la Scandibérique : cette véloroute XXL relie la Norvège à l'Espagne. On y loue des vélos pour parcourir les chemins de halage ombragés ou on opte pour une activité plus rafraîchissante l'été : paddle, canoë ou bateau électrique sur le Loing. C'est le spot idéal pour observer la faune locale comme le héron, entre deux façades médiévales.

Pour rejoindre ce havre de l'impressionnisme, rien de plus simple avec le Pass Navigo. Depuis la Gare de Lyon, prenez la ligne R direction Montargis ou Montereau et descendez à l'arrêt Moret-Veneux-les-Sablons (comptez 45 minutes de trajet). Une courte marche de 10 minutes suffit ensuite pour franchir les portes de la ville !