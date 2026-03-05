Un espion à bord de nos voitures : des chercheurs décèlent une faille dans les capteurs de pneus

Les capteurs de pression placés dans les roues de voiture sont très utiles... mais peuvent aussi livrer beaucoup d'informations.

Parmi les informations données par le tableau de bord d'une voiture, celle de la pression des pneus est très pratique. Grâce à un capteur connecté niché dans les quatre roues de nos véhicules, chaque automobiliste peut connaître en temps réel la pression exacte des ses pneus. Un indicateur qui permet de savoir quand ses pneus ne sont plus suffisamment gonflés, ce qui diminue leur adhérence et augmente dans le même temps la consommation de carburant. Mais ces petits capteurs, obligatoires sur les voitures neuves depuis 2014 dans l'Union européenne, seraient aussi une porte d'entrée grande ouverte sur certaines données de nos vies privées…

C'est ce que des chercheurs de l'Institut madrilène d'études avancées IMDEA Networks ont déniché et démontré dans le cadre d'une expérience menée sur 10 semaines. Ces scientifiques ont découvert qu'il était très simple d'intercepter les signaux envoyés par chaque capteur à l'ordinateur de bord du fait qu'ils n'étaient pas cryptés. Pour mener leur test à grande échelle, les chercheurs ont installé un réseau de récepteurs bon marché près de routes et de parkings. Ils ont pu collecter pendant deux mois et demi plus de six millions de messages provenant de plus de 20 000 véhicules, captés jusqu'à 50 mètres de distance.

Les données récoltées suffisent à reconstituer les habitudes quotidiennes d'un conducteur. "Nos résultats démontrent que ces signaux peuvent être utilisés pour suivre les véhicules et comprendre leurs déplacements", explique Domenico Giustiniano, professeur de recherche à IMDEA Networks, dans des propos relayés sur le site elmundo.es. "Par exemple les heures d'arrivée au travail ou les déplacements." Les signaux envoyés par les systèmes de surveillance de la pression des pneus (TPMS) incluent des relevés de pression qui peuvent par ailleurs révéler si une voiture ou un camion transporte une charge lourde lors d'un trajet, ce qui pourrait être utile à des personnes mal intentionnées.

C'est là que le sujet de la sécurité des automobilistes pose question. Ces petits capteurs intégrés dans les roues de voiture peuvent en réalité facilement être détournés pour nous espionner. A l'heure où la cybercriminalité explose, il serait donc extrêmement simple pour des délinquants de surveiller une victime ou de savoir si un camion de livraison est rempli de marchandises. Les chercheurs tiennent à alerter les constructeurs automobile sur la nécessité de crypter les signaux envoyés par les capteurs de pneus pour que les automobilistes ne soient pas exposés à des actes malveillants.