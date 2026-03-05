Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 5 mars 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Les résultats du tirage de l'EuroDreams du jeudi 5 mars sont tombés. Quelqu'un a-t-il remporté 30 000 euros par mois pendant trente ans. Retrouvez les résultats en direct sur cette page.

Le tirage de l'EuroDreams du jeudi 5 mars n'a pas fait de grand gagnant. Personne n'a remporté 30 000 euros par mois pendant trente ans, soit 10,8 millions d'euros au total. Toutefois, selon les résultats de l'EuroDreams publiés par la Française des Jeux, 114 grilles gagnantes, dont 26 en France, ont rassemblé cinq bons numéros. Ces gagnants remportent ainsi la somme de 586,50 euros par grille. Faites-vous partie de ceux qui ont trouvé certains bons numéros ? Découvrez les résultats de l'EuroDreams ci-dessous. Si vous souhaitez retenter votre chance, le prochain tirage de l'EuroDreams aura lieu lundi 9 mars.

Tirage du jeudi 05 mars 2026 6 - 18 - 22 - 32 - 37 - 38 4

Pour profiter de cet argent, il faut déjà trouver les numéros gagnants. À l'EuroDreams, un joueur a une chance sur 19 191 900 d'être l'heureux gagnant du jour s'il ne parie qu'une combinaison de six chiffres, compris entre 1 et 40, et d'un numéro Dream parmi les cinq proposés. Sa chance dépend du nombre de combinaisons possibles à ce jeu de hasard. Si l'on coche davantage de chiffres ou de numéros Dream, les chances augmentent. Cependant, il est impossible de cocher tous les numéros présents sur une grille. De même, cocher plus de numéros est plus onéreux... Toutefois, vous aurez toujours plus de chance de remporter l'EuroDreams que l'Euromillions puisque remporter ce tirage correspnd à une chance sur 139 838 160. Attention ! Il faut obligatoirement être majeur pour jouer à des jeux d'argent.

Quels gains ont déjà été remportés au tirage de l'EuroDreams ? Le 27 novembre 2025, la Française des Jeux a proposé un tirage additionnel aux participants de l'EuroDreams. Chaque grille générait un code aléatoire associé. Lors du tirage, 10 codes étaient tirés au sort, pour un gain équivalent au rang 2, soit 2 000 € par mois pendant cinq ans. Dix joueurs ont donc remporté cette somme sans avoir trouvé de numéro correspondant. Le saviez-vous ? L'EuroDreams est un jeu commun à plusieurs pays : la France, la Belgique, l'Espagne, l'Autriche, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse.