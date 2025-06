Un virement exceptionnel de 44 euros arrive chez plus d'un million de Français : qui va le recevoir ?

Ce virement arrive indépendamment des revenus des bénéficiaires.

Généralement, le début de mois est synonyme de (grosses) factures. Une fois le salaire perçu, le loyer ou le crédit, les courses, les abonnements téléphoniques et internet et nombre d'autres dépenses sont à régler. Dès lors, les lignes de débit s'accumulent vite et font fondre le pécule perçu quelques jours plus tôt.

Mais en juin, une bonne nouvelle arrive pour une partie des ménages. En début de mois, les comptes en banque de plus d'un million de Français vont voir une petite ligne apparaître, dans la partie "Crédit". Un virement exceptionnel sera en effet effectué auprès des ménages, et ce, qu'importe leur niveau de rémunération. Il n'est pas question d'une aide sociale mais d'un remboursement qui devrait réjouir les bénéficiaires.

A l'origine de ce versement exceptionnel, la mutuelle Harmonie Mutuelle. L'assurance complémentaire a annoncé au Parisien qu'elle allait rétrocéder de l'argent à ses assurés au mois de juin. Une décision unique, liée aux résultats du groupe. En 2024, Harmonie Mutuelle a dégagé 99 millions d'euros de bénéfices.

Si, habituellement, ce magot est mis de côté pour faire face à des dépenses imprévues, l'entreprise a mis en place depuis 2020 un dispositif de redistribution partielle -appelé "dividende éco-santé"-, qu'elle active pour la première fois cette année. Ainsi, 84 millions d'euros vont être reversés.

En juin, la compagnie va donc procéder à un versement de 44€ à chaque assuré particulier ayant un contrat d'assurance complémentaire auprès de la mutuelle, ouvert au moins depuis le 1er février 2023. Tous ceux qui ont souscris à un contrat après cette date ne percevront pas le reliquat. L'entreprise indique que cela représente 1,2 million de personnes.

Harmonie Mutuelle n'oublie pas non plus les salariés rattachés à des contrats complémentaires via la mutuelle d'entreprise. Pour ces assurés, un versement aura également lieu, dans un deuxième temps. La date n'a pas encore été arrêtée et le montant moyen n'est pas non plus connu.